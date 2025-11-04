به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، نشست تشکیل انجمن خیرین و کارآفرینان فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با حضور مصطفی نکولعلآزاد رئیس فدراسیون، علی رغبتی سرپرست کاروان ورزشی ناشنوایان ایران اعزامی به بازیهای المپیک توکیو، علیرضا بسیح دبیرکل فدراسیون، پوریا سهرابی رئیس شورای راهبردی فدراسیون، محمدحسن نامی رئیس انجمن، جمعی از مدیران و خیرین در محل فدراسیون برگزار شد.
در ابتدای این نشست مصطفی نکولعلآزاد رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای فدراسیون ارائه داد و با اشاره به فعالیت ۲۱ رشته ورزشی در این مجموعه اظهار داشت: با وجود گستردگی رشتهها و اعزامهای متعدد بودجه فدراسیون بسیار محدود است و برای حضور موفق در رویدادهای پیشرو از جمله بازیهای آسیایی و المپیک ناشنوایان، نیاز به حمایت و پشتیبانی بیشتری داریم.
وی در ادامه به موضوع کسب سهمیه مسابقات بینالمللی و ضرورت آمادهسازی تیمهای ملی اشاره کرد و افزود: اعزام تیمها برای کسب سهمیه نیازمند تأمین بودجه کافی است و امیدواریم با همراهی خیرین و کارآفرینان دغدغههای مالی ورزشکاران و تیمها کاهش یابد.
در بخش دیگری از جلسه محمدحسن نامی رئیس انجمن خیرین و کارآفرینان فدراسیون، ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: ما امروز گرد هم آمدهایم تا با تشکیل هیئت امنای انجمن خیرین، گامی مؤثر در جهت حمایت، اشتغال و توانمندسازی قهرمانان و ورزشکاران ناشنوا برداریم. با همدلی و همکاری میتوانیم بسیاری از مشکلات فدراسیون و جامعه ورزش ناشنوایان را برطرف کنیم.
در ادامه حاضران در جلسه ضمن بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود بر اهمیت تداوم همکاریها و ایجاد بسترهای حمایتی پایدار تأکید کردند.
در پایان این نشست با برگزاری رأیگیری اعضای هیئترئیسه انجمن انتخاب شدند و نائبرئیس اول، نائبرئیس دوم، دبیر اول، دبیر دوم و مسئول روابط عمومی انجمن مشخص شدند.
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