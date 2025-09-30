آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سلامت استان تهران، دکتر نظام آرمند درباره پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد اظهار کرد: مطالبات سال ۱۴۰۳مؤسسات دانشگاهی و غیردانشگاهی به طور کامل انجام شده است. مبلغ ۸۷۸ میلیارد تومان بابت مانده مطالبات سال ۱۴۰۳ مؤسسات دانشگاهی پرداخت شد و این پرداخت‌ها شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، علوم بهزیستی و همچنین بیمارستان‌های قلب شهید رجایی، قلب تهران و مسیح دانشوری می‌باشد که بدین ترتیب پروسه تسویه اسناد سال ۱۴۰۳ این مراکز به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان به بیمارستان‌های غیردولتی دانشگاهی (خصوصی و نهادهای عمومی) و تسویه ۲۰۰ میلیارد تومان بابت مانده اسناد فروردین و اردیبهشت ماه داروخانه‌های خصوصی خبر داد. مجموع پرداختی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به مؤسسات دانشگاهی بالغ بر ۷,۱۲۳ میلیارد تومان و به مؤسسات غیر دانشگاهی بیش از ۳,۴۷۷ میلیارد تومان رسیده است که این رقم شامل تسویه اسناد اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه سلامت استان تهران درباره پرداخت‌های سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان به مؤسسات دانشگاهی و خصوصی پرداخت شده است که عمدتاً مربوط به داروخانه‌های خصوصی، پزشکان و مراکز دیالیز مستقل است. تلاش ما بر این است که روند پرداخت مطالبات با سرعت و دقت بیشتری ادامه یافته و حمایت کامل از مؤسسات دانشگاهی و غیردانشگاهی به منظور ارتقای خدمات درمانی در کشور فراهم شود.