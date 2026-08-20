مهدی آریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه کتاب بجنورد به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی در محل پارک مادر و کودک برگزار میشود.
وی افزود: این نمایشگاه از ساعت ۱۷ پنجشنبه آغاز میشود و تا جمعه هفته آینده (۶ شهریور) ادامه خواهد داشت و با حضور ناشران و کتابفروشان استانی پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: در این نمایشگاه ۱۸ غرفه برپا میشود و ۴۵۰۰ عنوان و ۱۰۰ هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف از جمله مذهبی، ادبیات، تاریخی، فلسفه و کودک و نوجوان عرضه خواهد شد.
آریان ادامه داد: کتابهای عرضهشده در نمایشگاه با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی در اختیار شهروندان قرار میگیرد و علاقهمندان میتوانند از این فرصت برای تهیه کتابهای مورد نیاز خود استفاده کنند.
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