گشت و پایش شبانه در منطقه شکارممنوع طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمدی تلاجیمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان، از اجرای گشت و پایش شبانه در منطقه شکارممنوع این شهرستان با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و تقویت حضور میدانی نیروهای یگان حفاظت خبر داد.

وی گفت: این گشت با حضور نیروهای یگان حفاظت و بهره‌گیری از تجهیزات دید در شب انجام شد و مسیرهای اصلی و فرعی محدوده شکارممنوع طالقان به‌طور دقیق مورد پایش قرار گرفت. به گفته وی، در جریان این عملیات شبانه هیچ‌گونه مورد تخلف زیست‌محیطی مشاهده نشد.

محمدی تلاجیمی تصریح کرد: استمرار گشت‌های شبانه و روزانه محیط‌بانان نقش مؤثری در کاهش تخلفات شکار و صید غیرمجاز دارد و موجب تقویت حضور بازدارنده نیروهای محیط زیست در عرصه‌های طبیعی می‌شود. وی افزود: حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های حیات‌وحش شهرستان طالقان بدون همراهی جوامع محلی و مشارکت مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود و اداره حفاظت محیط زیست از هرگونه گزارش یا اطلاع‌رسانی مردمی در راستای حفاظت از محیط زیست استقبال می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان در ادامه گفت: تداوم اجرای گشت‌های منظم شبانه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره برای کنترل و رصد وضعیت زیستگاه‌ها و جلوگیری از تخلفات زیست‌محیطی است. وی تأکید کرد: تنها با همکاری مردم، همدلی دستگاه‌های اجرایی و حضور مؤثر محیط‌بانان می‌توان منابع طبیعی و گونه‌های ارزشمند طالقان را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

محمدی تلاجیمی در پایان خاطرنشان کرد: محیط‌زیست طالقان از سرمایه‌های طبیعی ارزشمند استان البرز به شمار می‌رود و حفاظت از آن نیازمند هوشیاری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حمایت عمومی است. به همین منظور، گشت‌های میدانی با هدف حفظ امنیت زیستی منطقه به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.