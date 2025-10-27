۳۰ واحد متخلف صنفی در شهر درگهان به دستور دادستان قشم پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازدید میدانی عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم از مجتمع‌های تجاری شهر درگهان و بررسی میدانی وضعیت فعالیت واحدهای صنفی، دستور برخورد قاطع با تخلفات صنفی و تهدیدات ایمنی عمومی صادر و با اجرای هماهنگ دستگاه‌های متولی، ۳۰ واحد صنفی متخلف پلمب شد.

در این اقدام که با همکاری پلیس اماکن، مدیریت امور درگهان و مدیران مجتمع‌های تجاری و اصناف صورت گرفت، تخلفاتی از جمله سد معبر، دپوی کالا در مسیر عبور گردشگران، رعایت نکردن ضوابط ایمنی، بی‌توجهی به مقررات صنفی و تغییر کاربری غیرمجاز واحدها شناسایی و با دستور قضائی نسبت به پلمب فوری آن‌ها اقدام شد.

دادستان قشم در حاشیه این طرح تأکید کرد: تأمین امنیت و آرامش شهروندان و گردشگران اولویت دستگاه قضائی است و با هرگونه رفتار سودجویانه که موجب تهدید ایمنی عمومی، سلب آسایش مردم یا آسیب به وجهه گردشگری جزیره شود، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

عبدالرزاق نریمانی ضمن قدردانی از همکاری پلیس اماکن و مدیریت امور درگهان گفت: اجرای قانون بدون ملاحظه، اما همراه با درک شرایط مردم و کسبه است و هدف اصلی از این اقدامات، نظم‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای ایمنی عمومی و بهبود فضای گردشگری درگهان است.

وی افزود: نظارت‌ها و بازرسی‌های مستمر در روزهای آینده با جدیت ادامه خواهد یافت و دستگاه قضائی در صورت مشاهده هرگونه تخلف مشابه، بدون اغماض و در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.

دادستان قشم خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی از کسب‌وکارهای قانون‌مند حمایت می‌کند، اما در برابر تخلفات صنفی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تهدید امنیت عمومی کوتاه نخواهد آمد.