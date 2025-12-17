۱۳ سوله بحران و سالن ورزشی در قشم برای اسکان اضطراری آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهادی مدیر پدافند غیرعامل، بحران و ایمنی قشم اظهار کرد: این ۱۳ سوله بحران و سالن ورزشی موجود در شهرهای قشم، درگهان، سوزا، طبل، لافت، درگهان و روستاهای خالدین، گورزین، سهیلی، گیاهدان و هلر این جزیره به عنوان محل‌هایی امن مهیای پذیرش قشموندان و گردشگران هستند و درهای آن‌ها به روی متاثرین از شرایط جوی و دریایی باز است.

وی ادامه داد: گردشگران و مسافران ورودی به بزرگ‌ترین جزیره ایران در زمان نامساعد بودن شرایط جوی و دریایی می‌توانند از این اماکن پیش بینی شده استفاده کنند.

مدیر پدافند غیرعامل، بحران و ایمنی قشم توضیح داد: با توجه به تداوم بارش شدید باران، وزش باد و پیش‌بینی آبگرفتگی معابر بخش‌هایی از شهرها و روستاهای این جزیره، آمادگی لازم برای مقابله با هر گونه سیل احتمالی وجود دارد.

فرهادی اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان از بامداد روز گذشته سه‌شنبه (۲۵ آذرماه) که شاهد آغاز بارش‌های شدید در این جزیره بوده‌ایم با تمام امکانات در حالت آماده باش کامل قرار دارند و تمامی مأموریت‌ها و مرخصی مسئولان و دست اندرکاران عضو ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه آزاد قشم در پی اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی لغو شده است.

به گفته وی، دستورالعمل و مصوبه مربوطه برای حضور و اسکان شهروندان و گردشگران هنگام ایجاد شرایط اضطراری عمومی و پیچیده سیل و آبگرفتگی احتمالی در سوله‌های بحران و سالن‌های ورزشی به مدیران و مسئولان آنها ابلاغ شده است.

مدیر پدافند غیرعامل، بحران و ایمنی قشم تصریح کرد: از بامداد امروز نیز تمام دستگاه‌های اجرایی و امدادی مستقر در این جزیره در حالت آماده‌باش کامل و ۱۰۰ درصدی قرار دارند و پایش مستمر به‌ویژه در مناطق در معرض سیلاب و آبگرفتگی احتمالی این جزیره در حال انجام است.

وی از قشموندان و گردشگران خواست ضمن پرهیز از تردد غیرضروری، از عبور از مسیرهای مسدود، حاشیه کانال‌ها، مسیل‌ها و آب‌نماها خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های رسمی این ستاد را به‌صورت مستمر از منابع و رسانه‌های جمعی و رسمی دنبال کنند.

فرهادی یادآور شد: این همکاری نقش مؤثری در تسریع عملیات نیروهای امدادی و خدمات شهری برای ایمن‌سازی معابر و بازگشت شرایط عادی خواهد داشت.