۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

سرقت مسلحانه شبانه از یک طلافروشی در قشم

بندرعباس- عده‌ای ناشناس به صورت مسلحانه از یک طلافروشی در جزیره قشم سرقت کرده و متواری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج سارق مسلح سه‌شنبه شب با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در پاساژ گل سنتر شهر درگهان از توابع شهرستان قشم، اقدام به سرقت از یک واحد طلافروشی کرده و در میان انظار عمومی با یک دستگاه سمند سفید از محل متواری شدند.

عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم با تأیید این خبر گفت: حدود ۸ کیلوگرم طلا توسط این افراد به سرقت برده شده است.

وی با بیان اینکه سارقان در این سرقت اقدام به تیراندازی نیز کرده‌اند، افزود: خوشبختانه در تیراندازی آسیب جدی کسی وارد نشده است و تنها یک نفر به صورت سطحی مجروح شده بود که به صورت سرپایی درمان شد.

دادستان قشم با بیان اینکه امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضائی و پلیس است؛ خاطرنشان کرد: دستورات لازم برای رسیدگی به این پرونده صادر شده است و نیروهای انتظامی و امنیتی پیگیر دستگیری سارقان هستند.

