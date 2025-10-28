محمد رعد: حزب الله در نتیجه ناتوانی دولت برای دفاع از مردم ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در سخنانی تصریح کرد که از زمانی که دشمن صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود، یعنی اشغال مناطق فراتر از روستاهای خط مقدم در نبرد اولی البأس شکست خورده و مجبور شد آتش‌بس را بپذیرد، همواره تلاش کرده است تا از تعهدات خود شانه خالی کرده و توافق را نقض کند و به اقدامات تجاوزکارانه هوایی، زمینی و دریایی خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد که دشمن همچنان به نقض آتش بس ادامه می‌دهد، مردم را می‌کشد و آنها را از بازسازی خانه‌هایشان و بازگشت به روستاهایشان منع می‌کند، و امنیت و ثبات کل لبنان را تهدید می‌کند.

رعد خاطرنشان کرد: برخی از لبنانی‌ها متأسفانه تجاوزات دشمن را توجیه می‌کنند و خواستار از بین بردن بهانه‌هایی هستند که دشمن برای ارتکاب جنایات خود علیه به آنها متوسل می‌شود. آنها باید بدانند که هدف دشمن بلعیدن تمام لبنان است.

وی وحدت لبنانی‌ها و انسجام داخلی را مهم‌ترین مانع تجاوز صهیونیست‌ها دانسته و تصریح کرد که همه لبنانی‌ها باید در مواضع خود متحد شوند تا دشمن را از دستیابی به اهدافش بازدارند. چرا که مهمترین انگیزه وحشی‌گری صهیونیست‌ها، تفرقه مردم لبنان در موضع‌گیری در برابر تجاوزات آن است.

این عضو ارشد حزب الله لبنان خاطرنشان کرد که نباید به دشمن فرصت سرمایه‌گذاری روی اختلافات داخلی خود را بدهیم تا جرأت نکند علیه کشور ما اقدام کند. وی تأکید کرد: باید روشن باشد که مقاومت، که اساساً در نتیجه ناتوانی دولت در حمایت از مردم و کشورش آغاز شد، به وظیفه ملی خود ادامه خواهد داد تا زمانی که دولت توانایی و آمادگی خود را برای انجام وظیفه خود در دفاع و حمایت ملی اثبات کند.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت گفت: هنگامی که طرح جامع امنیت و دفاع ملی مورد بحث قرار می‌گیرد، جایگاه مقاومت و نقش ضروری و تکمیلی آن در این طرح، همراه با نقش سایر نیروها و نهادها در کشور دوباره مشخص می‌شود.