به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، در حالی که صهیونیست‌ها همچنان تلاش دارند جامعه لبنان را در فضای ارعاب و وحشت از جنگ نگه دارند، رسانه‌های عبری با تکرار تهدیدات مقامات صهیونیست اعلام کردند که تل آویو به زودی به نقطه تعیین کننده‌ای در مورد عملیات‌های خود در لبنان خواهد رسید.

در ادامه تلاش رسانه‌های صهیونیستی برای ایجاد جو وحشت علیه لبنان، شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم اشغالگر به نقل از یک مقام این رژیم اعلام کرد: ما به زودی به نقطه تعیین‌کننده‌ای در مورد عملیات در لبنان خواهیم رسید.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام دیگر این رژیم مدعی شد: حزب‌الله در ماه‌های اخیر موفق شده است صدها موشک کوتاه‌برد را از سوریه به لبنان قاچاق کند و ارتش اسرائیل توانسته است تنها بخشی از این محموله‌ها را خنثی کند. این اطلاعات به مقامات آمریکایی که اخیراً به تل‌آویو سفر کرده بودند ابلاغ شده و همزمان با آن مقامات تل‌آویو مستقیماً درخواست حمله به لبنان را تکرار کرده‌اند.

پیش از این هم رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند که ارتش این رژیم خودش را برای بازگشت به حمله قوی علیه لبنان آماده کرده و البته ذکر جزئیات درباره این برنامه ممنوع است و صحبت از آماده‌سازی برای جنگی که چند روز طول خواهد کشید ادامه دارد.

روزنامه عبری معاریو هم گزارشی تصویری منتشر کرد که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی قصد دارد حملات خود را در داخل لبنان تشدید کند و به این ترتیب فشارها بر دولت این کشور برای خلع سلاح حزب الله بیشتر گردد.

این رسانه صهیونیستی تاکید کرد که نهاد امنیتی تل‌آویو تخمین می‌زند ممکن است حزب الله در سایه حملات مداوم تل آویو و فشار داخلی دولت لبنان برای خلع سلاح این جنبش، حملاتی را علیه اسرائیل آغاز کند.

رسانه‌های عبری همچنین از هماهنگی میان رژیم صهیونیستی و آمریکا برای مقابله با تلاش‌های حزب‌الله جهت بازسازی قابلیت‌های نظامی خود خبر دادند.

با وجود این گزارش‌های منابع صهیونیستی، منابع لبنانی خواستار عدم افتادن در دام هیاهوی رسانه‌ای دشمن شده و تاکید کردند، احتمال آغاز یک جنگ بزرگ همیشه وجود دارد، اما شاخص‌های میدانی در حال حاضر در این زمینه متناقض است و نیروهای یونیفل که در جنوب لبنان فعالیت می‌کنند تاکید کردند هیچ نشانه جدی یا واقعی از جنگ علیه لبنان وجود ندارد.