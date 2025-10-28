فاطمی: آب شرب ۴ هزار نفر در بخش گلستان گرمه پایدار شد

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اصلاح و نوسازی خط انتقال آب شرب حدفاصل چاه کرنخ تا ایستگاه پمپاژ آب روستای باش‌کلاته به پایان رسید و آب بیش از ۴ هزار نفر از اهالی بخش گلستان شهرستان گرمه پایدار شد.

وی افزود: در این پروژه ۱۳۰۰ متر لوله‌گذاری جدید با لوله‌های پلی‌اتیلن قطر ۲۰۰ میلی‌متر انجام شد که علاوه بر بهبود فشار شبکه، میزان هدررفت آب نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش یافت و مراحل اجرایی شامل حفاری مسیر، نصب لوله‌ها و اتصالات استاندارد و انجام تست فشار و کنترل کیفیت نهایی بود و تمامی فرآیندها مطابق استانداردهای فنی روز انجام شد.

فاطمی با اشاره به اینکه اعتبار طرح بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و منابع داخلی شرکت بوده است، تصریح کرد: عملیات اجرایی در مدت یک ماه به پایان رسید و اکنون خط انتقال آماده بهره‌برداری است.