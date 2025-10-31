پایداری دوباره آب ۱۴ روستای صحنه پس از رفع شکستگی

بهروز چراغی‌افضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش نیروهای حوادث و اتفاقات، شکستگی در دو نقطه از خط انتقال آب مجتمع آبرسانی چغاگلان برطرف و همچنین ۸۰ متر از خطوط انتقال آب در مسیر روستای سردارآباد به سمنگان اصلاح شد.

وی افزود: در جریان عملیات ترمیم، لوله پلی‌اتیلن با قطر ۲۰۰ میلی‌متر با استفاده از کلمپ‌های ۲۰۵-۱۹۳ میلی‌متر مرمت شد و جریان آب بیش از ۱۱۰۰ مشترک در ۱۴ روستا با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و ۴۰۰ نفر به حالت پایدار بازگشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان صحنه تصریح کرد: همچنین در مسیر انتقال آب روستای سردارآباد به سمنگان، عملیات اصلاح و تعویض ۸۰ متر لوله پلی‌اتیلن سایز ۷۵ میلی‌متر انجام و مشکل کم‌فشاری آب برطرف شد.

چراغی‌افضل در پایان ضمن تقدیر از صبر و همکاری اهالی این مناطق، از زحمات شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی و نیروهای حوادث و اتفاقات آبفای صحنه در پایداری شبکه‌های آبرسانی قدردانی کرد.