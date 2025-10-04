آبفای خراسان شمالی ۶۵ کیلومتر خطوط و ۱۵هزار متر مکعب مخزن را شستشو داد

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات شستشوی خطوط انتقال، شبکه توزیع و مخازن با هدف اطمینان از سلامت آب و پایداری شبکه توزیع انجام شده است.

وی با اشاره به شستشوی ۶۵ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع گفت: این اقدام حیاتی موجب حذف رسوبات و املاح ته‌نشین شده در لوله‌ها می‌شود.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی افزود: عملیات شستشوی خطوط به صورت برنامه‌ریزی شده و در ساعت‌های کم‌مصرف صورت گرفته تا کمترین وقفه در آبرسانی ایجاد شود و هدف اصلی آن، کاهش کدورت و تضمین کیفیت میکروبی آب در دورترین نقاط شبکه است.

فاطمی همچنین به اقدامات انجام شده در بخش مخازن ذخیره اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، شستشوی ۱۵ هزار متر مکعب از حجم مخازن ذخیره در مناطق مختلف استان به اتمام رسیده است.

وی تصریح کرد: این عملیات شامل تخلیه کامل، لایروبی، زدودن رسوبات دیواره‌ها و کف و در نهایت گندزدایی با کلر بوده و نقش بسزایی در حفظ بهداشت آب و جلوگیری از تغییرات احتمالی در طعم و بوی آن دارد.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی بیان کرد: به طور مستمر کیفیت آب را از منبع تا شیر منزل مشترکین پایش می‌کنیم و در نیمه دوم سال نیز برنامه‌های تعمیرات و نگهداری با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد تا آب شرب همواره در بالاترین استانداردهای بهداشتی قرار گیرد.