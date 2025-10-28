تامین ارز واردات کالا و خدمات از مرز ۳۳.۶ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا روز دوشنبه (۵ آبان‌)، بیش از ۳۳.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین شده است.

بر اساس این گزارش، از کل ارز تأمین‌شده، ۲۳.۹ میلیارد دلار به بخش تجارت و بازرگانی، ۸.۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو و ۹۲۰ میلیون دلار نیز برای بخش خدمات اختصاص یافته است.

از مجموع ۲۳.۹ میلیارد دلار ارز اختصاص‌یافته به بخش تجارت و بازرگانی، سهم صنایع مختلف کشور از تأمین ارز به شرح زیر است؛

صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۴.۹ میلیارد دلار

صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۱ میلیارد دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۲.۸ میلیارد دلار

صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۵ میلیارد دلار

صنایع معدنی: ۱.۷ میلیارد دلار

منسوجات و پوشاک: ۶۲۶ میلیون دلار

سایر صنایع: ۸.۱ میلیارد دلار