۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد؛

پرداخت ۹.۷ همت تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مسکن در ۵ ماهه ۱۴۰۴

مدیرعامل بانک مسکن، از پرداخت ۹۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان با اشاره به عملکرد اعتباری این بانک گفت: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه، ۵۳ هزار و ۶۰۲ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزشی بالغ بر ۹۷ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

وی افزود: تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه این بانک در ۵ ماهه امسال، ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر ماهیت دینی و اجتماعی تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و تأمین نیازهای ضروری جامعه، از جمله ازدواج جوانان، فرزندآوری، تهیه مسکن و ایجاد کسب‌وکارهای خرد به هموطنان پرداخت می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه، حدود ۴۰۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال و ۳۸۶۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال در بانک مسکن به متقاضیان اعطا شده است.

مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود گفت: تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه همسو با سیاست‌های عدالت‌محور، زمینه‌ساز تحکیم همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شبکه بانکی کشور خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک مسکن طی ۵ ماهه ابتدای سال جاری، ۱۸۲ هزار و ۶۳۶ فقره تسهیلات به مبلغ حدود ۶۳۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۳۱ درصدی را رقم زده است.

