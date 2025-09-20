به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان با اشاره به عملکرد اعتباری این بانک گفت: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه، ۵۳ هزار و ۶۰۲ فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزشی بالغ بر ۹۷ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
وی افزود: تعداد تسهیلات قرضالحسنه این بانک در ۵ ماهه امسال، ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر ماهیت دینی و اجتماعی تسهیلات قرضالحسنه گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و تأمین نیازهای ضروری جامعه، از جمله ازدواج جوانان، فرزندآوری، تهیه مسکن و ایجاد کسبوکارهای خرد به هموطنان پرداخت میشود.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه، حدود ۴۰۰۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال و ۳۸۶۷ فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به ارزش ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال در بانک مسکن به متقاضیان اعطا شده است.
مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود گفت: تقویت فرهنگ قرضالحسنه همسو با سیاستهای عدالتمحور، زمینهساز تحکیم همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شبکه بانکی کشور خواهد بود.
این گزارش میافزاید: مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک مسکن طی ۵ ماهه ابتدای سال جاری، ۱۸۲ هزار و ۶۳۶ فقره تسهیلات به مبلغ حدود ۶۳۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۳۱ درصدی را رقم زده است.
نظر شما