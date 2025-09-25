بانک مرکزی ۱۱۹.۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۵۳۰ هزار نفر پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱۹.۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۵۳۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است. همچنین طی ۶ ماه نخست سال، بالغ بر ۹۷.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۲۹۰ هزار نفر پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین تسهیلات فرزندآوری نیز ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۲۴۰ هزار نفر اختصاص یافته که رشد ۸ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

جلالی ادامه داد: از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه سال جاری، بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر و بیش از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پرداخت شده است. ۸۷ درصد متقاضیان ازدواج و ۸۲ درصد متقاضیان فرزندآوری موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و تنها ۱۳ درصد در بخش ازدواج و ۱۸ درصد در بخش فرزندآوری همچنان در صف انتظار هستند.

وی با اشاره به آخرین آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی شبکه بانکی، گفت: بر اساس تجارب سال‌های گذشته، پرداخت این تسهیلات در سه ماهه سوم سال سرعت بیشتری خواهد گرفت. در سال گذشته، شبکه بانکی بیش از سهمیه ابلاغی، بالغ‌بر ۱۴۲ درصد قرض‌الحسنه تسهیلات ازدواج و ۱۰۶ درصد تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کرده است و امسال نیز کل سهمیه ابلاغی تا پایان سال پرداخت خواهد شد.

جلالی تصریح کرد: در راستای اجرای رسالت اجتماعی بانک‌های عامل بیش از سهمیه‌های ابلاغی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت خواهد شد.

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، افزود: از آنجایی که منابع تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری سپرده گذاران و اقساط وصولی تسهیلات قرض‌الحسنه سنوات گذشته شبکه بانکی تجهیز می‌شود، تعداد متقاضیان اخذ این تسهیلات از منابع مزبور بیشتر است. لذا شکل‌گیری صف متقاضیان و افزایش مدت زمان انتظار متقاضیان جهت اخذ این تسهیلات امری بدیهی است.

جلالی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی و نهادهای مرتبط درباره کاهش صف تسهیلات ازدواج، بیان کرد: راهکارهای مؤثر جهت کاهش صف و مدت زمان انتظار اخذ تسهیلات در بانک مرکزی، دولت و مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات به صورت اعتباری است که در قالب کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام که از ابزارهای نوین تأمین مالی است، در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: در گام اول بابت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه با همکاری نهادهای حمایتی تا پایان آبان ماه عملیاتی می‌شود. در صورت استقبال متقاضیان به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز قابل تعمیم است که اجرای این امر به کاهش صف و کوتاه شدن مدت زمان انتظار اخذ تسهیلات کمک خواهد کرد.



معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی افزود: به منظور حل مسائل و مشکلات مطروحه از سوی متقاضیان بابت ضامن جهت اخذ تسهیلات مزبور نیز به دستور ریاست کل بانک مرکزی بر پرداخت این تسهیلات مطابق قانون بودجه با اخذ یک ضامن و یک فقره سفته به شبکه بانکی تاکید شده است.

جلالی در پایان گفت: بر این اساس، به منظور شفافیت بیشتر در مصادیق ضامن مطابق دستورالعمل اجرایی تسهیلات خرد در دستورالعمل‌های اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و مکاتبات صورت گرفته با بانک‌های عامل تاکید و تصریح شده است.