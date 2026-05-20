جزئیات پرداخت ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای، مبلغ کلی، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین سهمیه هر بانک در سال ۱۴۰۵ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس، در سال جاری مجموعاً ۴۳۵ هزار میلیارد تومان (همت) به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته که از این میزان، ۳۵۰ همت به وام ازدواج و ۸۵ همت به وام فرزندآوری اختصاص دارد.

طبق اعلام بانک مرکزی و بر اساس ردیف جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ معادل مبالغ سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

همچنین، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اولویت با پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن است و مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط خواهد بود. در خصوص تضامین نیز مقرر شده است پس از اعتبارسنجی، در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، بانک‌ها موظفند بر اساس ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اقداماتی از جمله توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان و بستگان درجه اول، یا دریافت تنها یک فقره سفته و یک نفر ضامن را برای پرداخت تسهیلات لحاظ کنند.

بانک مرکزی تأکید کرد متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند در اولویت پرداخت قرار دارند و تسهیلات آنان مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این، در راستای اجرای ماده ۴۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و به‌منظور حمایت از خرید کالای ایرانی، بانک‌های عامل مجازند در صورت تمایل و درخواست متقاضی، سهمیه تسهیلات یادشده را در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرض‌الحسنه پرداخت نمایند.

شایان ذکر است دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و کارت رفاهی متصل به اوراق گام، متعاقباً به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.