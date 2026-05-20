۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

جزئیات پرداخت ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

بانک مرکزی سهمیه و سقف فردی وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر این اساس ۴۳۵ همت به این امر اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای، مبلغ کلی، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین سهمیه هر بانک در سال ۱۴۰۵ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس، در سال جاری مجموعاً ۴۳۵ هزار میلیارد تومان (همت) به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته که از این میزان، ۳۵۰ همت به وام ازدواج و ۸۵ همت به وام فرزندآوری اختصاص دارد.

طبق اعلام بانک مرکزی و بر اساس ردیف جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ معادل مبالغ سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

همچنین، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اولویت با پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن است و مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی‌ربط خواهد بود. در خصوص تضامین نیز مقرر شده است پس از اعتبارسنجی، در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، بانک‌ها موظفند بر اساس ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اقداماتی از جمله توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان و بستگان درجه اول، یا دریافت تنها یک فقره سفته و یک نفر ضامن را برای پرداخت تسهیلات لحاظ کنند.

بانک مرکزی تأکید کرد متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند در اولویت پرداخت قرار دارند و تسهیلات آنان مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این، در راستای اجرای ماده ۴۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و به‌منظور حمایت از خرید کالای ایرانی، بانک‌های عامل مجازند در صورت تمایل و درخواست متقاضی، سهمیه تسهیلات یادشده را در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرض‌الحسنه پرداخت نمایند.

شایان ذکر است دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و کارت رفاهی متصل به اوراق گام، متعاقباً به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

