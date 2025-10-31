بورس کالا در مسیر تنوع دارایی؛از کالاهای صنعتی و معدنی تا رمزارز و طلا

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد هفتگی بورس کالا نشان می‌دهد این بازار در مسیر توسعه‌ی ابزارهای نوین مالی، تنوع محصولات و رشد شفافیت معاملات حرکت می‌کند. از زعفران تا بیت‌کوین، از طلا تا لودر و خودروی برقی، بورس کالای ایران در حال تثبیت نقش خود به عنوان پیونددهنده‌ی تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری هوشمند است.

دادوستد ۶۴۱ تن زعفران در بازار گواهی سپرده بورس کالا

به مناسبت روز ملی زعفران، آخرین آمار از معاملات این کالای استراتژیک در بورس کالای ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش، از زمان راه‌اندازی گواهی سپرده زعفران تاکنون، ۶۴۱ تن به ارزش ۲۴.۳ همت معامله شده است.

در بازار آتی، حجم معاملات از تولید سالانه زعفران کشور نیز پیشی گرفته و ۵ هزار و ۲۲۴ تن زعفران در بورس کالا دست‌به‌دست شده است.

موجودی فعلی انبارهای بورس کالای زعفران ۴.۷ تن و ارزش بازار آن ۳ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان است که با ورود برداشت امسال، به بیش از ۲۰ تن خواهد رسید.

بیت‌کوین در نقش کالا؛ مسیر عملی ورود رسمی رمز ارزها به بازار سرمایه

بر اساس اظهارات هادی جوهری، صاحب نظر در بازار دارایی‌های دیجیتال مدل گواهی سپرده بیت‌کوین، یکی از عملی‌ترین روش‌ها برای ورود رسمی دارایی‌های دیجیتال به بازار سرمایه است.

او در گفتگو با بورس کالای ایران توضیح داد که قوانین بورس کالا امکان طراحی محصولات مالی مبتنی بر بیت‌کوین را می‌دهد و این رمزارز به عنوان یک کالا در چارچوب فقهی قابل تطبیق است. بر مبنای طرح ارائه‌شده، برای بیت‌کوین گواهی سپرده‌ای مشابه شمش طلا صادر می‌شود تا معاملات آن تحت نظارت بورس کالا و با شفافیت بالا انجام گیرد.

جوهری افزود: تأسیس صندوق‌های ETF مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال می‌تواند نقطه عطفی در ادغام بازار رمزارز و بازار سرمایه باشد و سرمایه‌گذاران را به این حوزه جذب کند.

گواهی سپرده کالایی؛ پیوند تولید، سرمایه‌گذاری و سودآوری

براساس اظهارات مهدی حاجی‌غلام سریزدی، مشاور سرمایه‌گذاری، گواهی سپرده کالایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بازارهای ایران است.

او همچنین بیان کرده است که این گواهی‌ها مالکیت دارنده بر تعداد معینی از کالا را نمایان می‌کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند بدون خرید فیزیکی، از نوسان قیمت بهره ببرند.

به‌گفته‌ی سریزدی، عرضه‌کنندگان گواهی‌ها با جمع‌آوری منابع ریز خریداران، تأمین مالی تولید را تسهیل و ریسک را پوشش می‌دهند و این ابزار در حال گسترش در تمام بخش‌های صنعتی و کشاورزی است.

چرا طلا گزینه محبوب سرمایه‌گذاران است؟

وحید ویسی‌زاده، فعال و کارشناس بازارهای مالی، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، ارزش معاملات صندوق‌های طلا از ۶۰۰ همت عبور کرده و این بازار به پناهگاه امن دارایی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

او همچنین گفت: ابزارهای سرمایه‌گذاری نوین در بازار طلا — از صندوق‌های ETF تا گواهی سپرده — با مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت ذاتی طلا را بازتاب می‌دهند و باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شده‌اند.

ویسی‌زاده توضیح می‌دهد که در بازار سرمایه، کشف قیمت از طریق معاملات شفاف صورت می‌گیرد و برخلاف بازار فیزیکی، به دور از قیمت‌گذاری دستوری است.

عرضه لودر ITM۱۳۰ در بورس کالا

روز ۱۴ آبان، تالار خودرو برای نخستین بار شاهد عرضه ۱۰ دستگاه بکهو لودر ITM۱۳۰ توسط شرکت توسعه صنعتی تراکتورسازی ایران خواهد بود.

قیمت پایه هر دستگاه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین و تاریخ تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است و پذیرش این محصول در بازار اصلی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳ انجام شده بود.

عرضه فولکس‌واگن ID.UNYX در بورس کالا

در ادامه‌ی پذیرش خودروهای وارداتی، ۳۰ دستگاه خودروی برقی فولکس‌واگن ID.UNYX مشکی توسط شرکت ماموت‌خودرو در تاریخ ۱۳ آبان عرضه خواهد شد.

قیمت پایه هر دستگاه ۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ۱۰ درصد پیش‌پرداخت و موعد تحویل ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ معین گردیده است.

عملکرد تالار صادراتی بورس کالا در هفته منتهی به ۹ آبان

تالار صادراتی بورس کالای ایران در این هفته میزبان معامله ۴۲۱ هزار و ۵۷۱ تن انواع محصولات به شرح بود.

قیر: ۸۸ هزار و ۹۰۳ تن – ۴۷ هزار و ۷۹۶ تن دلاری (۱۴ میلیون دلار) و ۴۱ هزار و ۱۰۷ تن ریالی (۱.۳ همت)

سیمان: ۱۲۲ هزار و ۲۱۷ تن به ارزش ۴ میلیون و ۹۸۸ هزار دلار

کنسانتره سنگ آهن: ۹۰ هزار تن به ارزش ۵۰۹ میلیارد تومان

گوگرد: ۵ هزار تن به ارزش ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار دلار

مس کاتد: ۴ هزار تن به ارزش ۴۲ میلیون دلار

عایق رطوبتی: ۱ هزار و ۴۵۱ تن به ارزش ۴۰ میلیارد تومان

کلینکر: ۱۰۸ هزار تن به ارزش ۲.۸ میلیون دلار

معرفی ۱۰ شرکت برتر بورس کالا از نظر ارزش معاملات

در بازار فیزیکی بورس کالا در همین هفته، ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۶.۶ هزار میلیارد تومان معامله شد که ۱۰ شرکت زیر در صدر قرار گرفتند.

۱. ملی صنایع مس ایران – ۴ هزار و ۲۲۰ تن مس و سولفور مولیبدن به ارزش ۴ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان

۲. معدنی و صنعتی چادرملو – ۲۱۵ هزار و ۸۰ تن کنسانتره و گندله سنگ‌آهن به ارزش ۱ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان

۳. فولاد مبارکه اصفهان – ۳۶ هزار و ۴۲۰ تن ورق سرد و تختال به ارزش ۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان

۴. پالایش نفت بندرعباس – ۶۵ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش ۱ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان

۵. پالایش نفت اصفهان – ۶۰ هزار تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و گوگرد گرانوله به ارزش ۱ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان

۶. فولاد خوزستان – ۴۵ هزار و ۵۸۰ تن شمش بلوم و تختال به ارزش ۱ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان

۷. معدنی و صنعتی گهرزمین – ۱۳۵ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۱ هزار و ۸ میلیارد تومان

۸. پتروشیمی تندگویان – ۱۰ هزار و ۶۲۶ تن پلی اتیلن ترفتالات و نخ پلی‌استر به ارزش ۹۷۵ میلیارد تومان

۹. فولاد غدیر نی‌ریز – ۳۰ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۹۶۶ میلیارد تومان

۱۰. ذوب‌آهن اصفهان – ۲۱ هزار و ۱۷۵ تن تیرآهن و میلگرد به ارزش ۹۶۰ میلیارد تومان