ارزش معاملات بازار مشتقه و مالی بورس کالا به بالای ۸ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام بورس کالای ایران، در دادوستدهای روز ۴ آبان ماه بازار گواهی سپرده کالایی، ۷۲۸ هزار و ۴۳۸ گواهی شمش طلا به ارزش هزار و ۴۶ میلیارد تومان، ۱۹۹ هزار و ۵۱۲ گواهی شمش نقره به ارزش ۳۹ میلیارد تومان، ۲ هزار و ۷۶۱ گواهی سکه به ارزش ۳۱۴ میلیارد تومان و ۹۹ هزار و ۶۹۳ گواهی زعفران به ارزش ۱۲ میلیارد تومان فروخته شد.

همچنین روز گذشته ۷۰ هزار و ۹۱۸ گواهی مس کاتد به ارزش ۷۳ میلیارد تومان، یک هزار و ۱۴۷ گواهی قیر به ارزش ۰.۰۳ میلیارد تومان، ۹ هزار و ۴۹۰ گواهی خودرو T۹ به ارزش ۳ میلیارد تومان، ۲ هزار و ۷۴۲ گواهی گندله سنگ آهن به ارزش ۰.۰۲ میلیارد تومان، ۹۰ گواهی میلگرد به ارزش ۰.۰۰۳ میلیارد تومان و ۲۱ هزار و ۴۵ گواهی شمش روی به ارزش ۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

معامله بیش از یک میلیارد واحد صندوق کالایی

همچنین در معاملات روزگذشته بازار مشتقه و مالی، یک میلیارد و ۵۵ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۱۴۲ واحد صندوق کالایی به ارزش ۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان دست به دست شد.

۱۸ هزار قرارداد آتی منعقد شد

همچنین در دادوستدهای روز گذشته بازار قراردادهای آتی ۱۸ هزار و ۹۳۴ قرارداد آتی کالایی به ارزش ۱۵۱ میلیارد تومان منعقد شد. روز گذشته شاهد بیشترین حجم معاملات در قراردادهای آتی شمش نقره بودیم که بیش از ۸۱ درصد حجم معاملات قراردادهای آتی این روز را به خود اختصاص داد. بیشترین ارزش معاملات نیزمتعلق به نماد لوتوس بود که در مجموع تمام قراردادهای آتی این نماد به حدود ۷۴ میلیارد تومان رسید.

دادوستد بیش از ۳۲۶ هزار قرارداد اختیار معامله

روز گذشته همچنین ۳۲۶ هزار و ۹۹۲ قرارداد اختیار معامله کالایی به ارزش ۲۶ میلیارد تومان منعقد شد. روز گذشته در سه نماد شمش طلا، صندوق طلای لوتوس و کهربا معامله انجام شد که بیشترین ارزش معاملات به قراردادهای اختیار معامله لوتوس اختصاص یافت. در این روز حجم معاملات تمام قراردادهای اختیار معامله نماد صندوق طلای لوتوس ۲۹۹،۳۶۳ قرارداد بود.