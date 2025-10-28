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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

بازیهای آسیایی جوانان - بحرین

پایان رقابت دختران رکابزن جوان ایران در بحرین

پایان رقابت دختران رکابزن جوان ایران در بحرین

تیم دوچرخه سواری دختران ایران در مسابقه استقامت جاده بازیهای آسیایی جوانان بحرین به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه رقابت های دوچرخه سواری سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین تیم سه نفره دختران کشورمان از صبح امروز در مسابقه استقامت جاده به مصاف رقبای خود رفت.

رکابزنان کشورمان در مسابقه استقامت جاده همراه با ۴۷ دوچرخه سوار از ۱۸ کشور مسافت ۶۶.۴ کیلومتر را طی کردند که در نهایت ناروین زینالی با عبور از خط پایان به عنوان نفر چهاردهم بهترین رتبه را در بین نمایندگان کشورمان بدست آورد.

رها باجلان پانزدهم و النا ناصری نیز در رده سی و یکم ایستادند.

رکابزنان کشورهای ازبکستان، قزاقستان و هنگ کنگ هم اول تا سوم شدند.

مسابقات دوچرخه سواری بازیهای آسیایی جوانان در بحرین فردا با برگزاری مسابقه استقامت جاده پسران به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 6637048

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