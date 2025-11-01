اسدی: از نتایج دوچرخه سواران راضی نیستم/ ماجرای مسیر اشتباهی تیم ایران

رسول اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر خصوص عملکرد رکابزنان در بازی‌های آسیایی جوانان گفت: متناسب با کاری که صورت گرفته بود نتیجه خوبی را کسب نکردیم. ما مجهزترین تیم را اعزام کردیم. بهتر از این باید نتیجه کسب می‌شد. باید جلسه فنی برگزار کنیم و بررسی شود که چه کاری باید انجام می‌شد که نشده است! این تیم از نظر مربی تغذیه، روانشناس، دوچرخه سال ۲۰۲۵، اردوی خوب و بهره مندی از مرکز سنجش همه را داشته و با این تدارکات یک جای کار می لنگد.

وی به دنبال حذف تیم دوچرخه سواری در ماده تایم تریل میکس در بحرین، در پاسخ به این پرسش که «سرداور مسابقات دوچرخه سواری بازی‌های آسیایی جوانان اذعان داشته که خطای داوری صورت نگرفته و این اشتباه تیم ایران بوده که مسیر کمتری را طی کرده و خطا کرده اند، چه پاسخی در این مورد دارید؟» ، گفت : به نظر بنده حتی امکان وجود همچین خطایی برای ورزشکاران در مسابقه دوچرخه سواری ایراد برگزاری است. یک تیمی زودتر دور بزند مگر می‌شود؟! باید مسیر کاملاً مسدود شود و با پنل یا کله قندی یا نوار که بچه‌ها از آن امکان رد شدن نداشته باشند بسته شود.

وی ادامه داد: اصولأ در کنار هر تیم باید یک داور هم حضور داشته باشد که در کنار تیم ایران داوری وجود نداشت که همه این مسائل نشان دهنده ضعف برگزاری و داوری هست. چین هم این اشتباه را انجام داده و مدال طلا را از دست داد. باید مسئول برگزاری و سرداور قبل مسابقه مسیر را چک می‌کرد. وقتی مسابقه در مسیر رفت و برگشتی است باید مسیر مشخص و مسدود باشد.

وی تاکید کرد: این اتفاق درصدی از خطاها بوده است و همه مقصر بوده اند از داور و برگزار کننده مسابقات تا بچه‌ها و کادر فنی تیم. با احترامی که نسبت به آقای ناصری دارم این مسئله به دنبال زنجیره‌ای از اتفاقات بوده و همه مقصر بوده اند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری افزود: اعتراض هم به جایی نمی‌رسد چین هم اعتراض کرده است. این تصمیم در مورد داوری درست بوده است اما نباید مسیر باز می‌بود و باید بسته باشد این یک نقص در برگزاری مسابقات است. اصلاً نباید این اتفاق رخ می‌داد.

اسدی در پاسخ به مهر در خصوص اینکه «اما گزارشی که فدراسیون آن روز ارائه داد و شما هم بیان کردید این طور بود که خطای داوری باعث حذف تیم شده است؟»، گفت: من بعد از مسابقه تایم تریل به بحرین رفتم. در آن شرایط و فضا به من این طور گزارش دادند اما وقتی من هم رفتم فضا را دیدم متوجه شدم که در این مسئله همه مقصر بوده اند. بچه‌های ما هم باید بهتر متوجه شوند و مرتکب چنین خطایی نشوند.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا از بهترین‌ها در تیم‌های ملی استفاده شود، هم تصریح کرد: شرایط فدراسیون بهتر شده و باید از این به بعد نیم نگاهی به حضور مربیان خارجی داشته باشیم. مربیان داخلی هم توانمند هستند اما کادر فنی ما همین است و باید تفکر جدیدی بیاوریم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: باید به فکر مربی خارجی باشیم که به صورت فیزیکی در تمرینات حاضر باشد و حضوراً نواقص را برطرف کند. ما هر مربی از داخلی‌ها را می‌گذاریم احتمال اشتباه هست، ما الان تجهیزات خوب و پشتیبانی خوبی داریم و شرایط خوب شده است اما کادر فنی داخلی ما همین است.

وی در پاسخ به این مسئله که مدتی است انتقاداتی نسبت به مدیر تیم‌های ملی و برنامه ریزی ها و اشتباهات صورت گرفته شده در مسابقات تیم ملی و حتی رقابت‌های مرحله اول لیگ برتر زیاد شده است، هم گفت: آقای وفایی سخنگوی فدراسیون هستند و چون پاسخگو می‌باشند همه مشکلات را به ایشان سوق می‌دهند این در حالی است که در مسابقات لیگ برتر مشکل برگزار کننده مسابقات و عدم هماهنگی میزبان بود و ایشان مسئولیت نداشتند.

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زهرا محمدی فر