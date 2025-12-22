آنفلوآنزای امسال شدیدتر شد؛ بازگشت ناگهانی سویه قدیمی آنفلوآنزا

آمیتیس رمضانی رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به شیوع گسترده آنفلوآنزا در سال جاری هشدار داد: مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی‌بیوتیک نه‌تنها کمکی به درمان آنفلوآنزا نمی‌کند، بلکه خطر عوارض شدید و گسترش مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد.

بازگشت ناگهانی یک سویه قدیمی آنفلوآنزا

وی با اشاره به وضعیت آنفلوآنزای امسال در دنیا گفت: در سال‌های گذشته بیشتر با سویه H1N1 مواجه بودیم، اما امسال پس از چندین سال، به‌طور ناگهانی سویه H3N2 غالب شده است و از آنجا که جمعیت جهانی طی سال‌های اخیر کمتر با این سویه در تماس بوده‌اند، ایمنی عمومی نسبت به آن پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده شدت بیماری و تعداد موارد ابتلاء افزایش پیدا کند.

افزایش بستری و مرگ‌ومیر به‌ویژه در کودکان

به گفته رمضانی،؛ کاهش ایمنی جمعی به‌ویژه در کودکان که در گذشته کمتر با این ویروس مواجه شده‌اند، منجر به افزایش موارد بستری و حتی فوت شده است که نشان‌دهنده اهمیت و جدی بودن این سویه از آنفلوآنزا است.

آنفلوآنزا ویروسی است، نه باکتریایی

وی تأکید کرد: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و درمان آن آنتی‌بیوتیک نیست و علائمی مانند تب بالا، بدن‌درد، ضعف شدید و علائم پر سر و صدا، بخشی از روند طبیعی بیماری آنفلوآنزا هستند و به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک نیستند.

شروع داروی ضدویروس در ۴۸ ساعت اول

رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور گفت: درمان مؤثر آنفلوآنزا مستلزم شروع داروی ضدویروس در ۴۸ ساعت ابتدایی بروز علائم است و تأکید ما این است که به‌ویژه در کودکان، با مشاهده علائم جدی تنفسی، مراجعه سریع به پزشک انجام شود تا درمان ضدویروسی به‌موقع آغاز شود.

چه زمانی آنتی‌بیوتیک لازم می‌شود؟

وی توضیح داد: تنها زمانی مصرف آنتی‌بیوتیک توصیه می‌شود که در سیر بیماری آنفلوآنزا، عفونت باکتریایی ثانویه اضافه شود؛ به‌عنوان مثال زمانی که پس از بهبود نسبی، دوباره تب بالا برمی‌گردد یا علائمی مانند ترشحات چرکی زردرنگ از بینی، سرفه‌های خلط‌دار زرد، برونشیت یا ذات‌الریه ایجاد می‌شود.

رمضانی هشدار داد: مصرف غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌ها نه‌تنها فایده‌ای ندارد، بلکه می‌تواند عوارضی مانند تهوع، استفراغ، اسهال، واکنش‌های آلرژیک، کهیر، خارش پوستی و در موارد شدید، شوک آنافیلاکسی ایجاد کند؛ واکنشی که حتی می‌تواند کشنده باشد و در برخی موارد نادر، عوارض شدیدتری مانند تخریب پوست و عضلات نیز گزارش شده است.

برهم خوردن تعادل باکتری‌های مفید بدن

وی افزود: بدن انسان به‌طور طبیعی دارای تعادل بین باکتری‌های مفید و مضر است و مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها این تعادل را برهم می‌زند، باکتری‌های مفید را از بین می‌برد و زمینه رشد باکتری‌های مقاوم و مهاجم را فراهم می‌کند.

رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور با اشاره به تهدید جهانی مقاومت میکروبی گفت: دنیا امروز مقاومت میکروبی را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای سلامت می‌داندو این بحران برخلاف کرونا پر سر و صدا نیست و به همین دلیل به آن «پاندمی خاموش» گفته می‌شود، اما به‌تدریج در حال از بین بردن اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها است.

وی تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها باید برای عفونت‌های جدی و کشنده مانند عفونت مغز، قلب، خون، کلیه‌ها و عفونت‌های شدید ادراری حفظ شوند؛ نه برای سرماخوردگی و آنفلوآنزا. در غیر این صورت، در آینده حتی برای عفونت‌های ساده ناچار به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های بسیار گران، کمیاب و پرعارضه خواهیم شد.