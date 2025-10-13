  1. سلامت
  2. درمان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

دستور پیگیری فوری حمله خشونت‌آمیز به پزشک

دستور پیگیری فوری حمله خشونت‌آمیز به پزشک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با محکومیت حمله خشونت‌آمیز به پزشک و کادر درمان در یکی از درمانگاه‌های شهریار، دستور پیگیری فوری این حادثه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پیام خود ضمن تاکید بر پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی، تصریح کرد: پزشکان، در خط مقدم خدمت‌رسانی به سلامت جامعه، با جان‌فشانی، دانش و تعهد، بار سنگین درمان و مراقبت را بر دوش می‌کشند و تعرض به آنان، تعرض به کرامت انسانی، اخلاق حرفه‌ای و بنیان‌های اعتماد عمومی است.

در پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران آمده است: «بار دیگر شاهد رفتار خشونت‌آمیز و غیرقابل قبول نسبت به یکی از اعضای شریف جامعه پزشکی بودیم، رفتاری که نه‌تنها با اصول انسانی و اخلاقی در تضاد است، بلکه امنیت روانی و حرفه‌ای خدمت‌گزاران سلامت را به مخاطره می‌اندازد.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این اقدام خشونت‌آمیز، بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با عاملان چنین رفتارهایی تأکید کرده و خواستار تدوین و اجرای سازوکارهای حمایتی مؤثر برای حفظ امنیت و حرمت کادر درمان هستم.

احترام به پزشک، احترام به سلامت جامعه است و خشونت علیه درمانگران، تهدیدی علیه انسانیت و همبستگی اجتماعی است. بنابراین از تمامی نهادهای مسئول، رسانه‌ها و آحاد جامعه انتظار می‌رود با فرهنگ‌سازی، حمایت عملی و همدلی، در مسیر صیانت از شأن و امنیت پزشکان گام بردارند.

گفتنی است، در پی بروز درگیری در یکی از درمانگاه‌های منطقه خادم آباد باغستان در شهرستان شهریار (۱۹ مهر ۱۴۰۴)، تعدادی از همراهان یک بیمار با حمله به پزشک و پرسنل این مرکز درمانی، موجب ایجاد خسارت به این مرکز و اختلال در روند خدمت‌رسانی شدند.

براساس گزارش‌های اولیه، این حادثه زمانی رخ داد که یکی از بیماران به‌دلیل وضعیت جسمانی خود به درمانگاه مراجعه کرده بود و پس از آن، میان همراهان وی و کادر درمان درگیری لفظی شکل گرفت که به درگیری فیزیکی منجر شد.

با ورود پلیس به ماجرا متهمان که پنهان شده بودند، روز گذشته شناسایی، دستگیر و پس از اعتراف به مراجع قضائی معرفی شدند.

شهریار یکی از شهرستان‌های ۱۶ گانه استان تهران با دارا بودن ۷ شهر و یک بخش، ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.»

کد خبر 6620698
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها