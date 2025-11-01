منیر کارال‌اوغلو، معاون وزیر کشور ترکیه، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری‌های مشترک با ایران در چارچوب سازمان اکو گفت: روابط ایران و ترکیه بر پایه دوستی و برادری است و این روابط نه اختیاری، بلکه اجتناب‌ناپذیر است. دو کشور ایران و ترکیه تاریخ، فرهنگ و جغرافیای مشترکی دارند.

وی ادامه داد: روابط ایران و ترکیه تاکنون همواره خوب بوده و از این پس نیز خوب خواهد بود.

معاون وزیر کشور ترکیه درباره همکاری‌های اقتصادی دو کشور اظهار داشت: هر از گاهی رؤسای سیاسی دو کشور، یعنی رؤسای جمهور، رقمی را برای حجم تجارت تعیین می‌کنند؛ برای مثال، رقم ۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان هدف تجارت میان ایران و ترکیه مشخص شده است، اما در حال حاضر فاصله زیادی با این هدف داریم.

کارال‌اوغلو با اشاره به اینکه ایران و ترکیه از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای گسترش تجارت برخوردارند، تصریح کرد: سطح فعلی مبادلات تجاری میان دو کشور در حد انتظار نیست. ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند و می‌توانند نیازها و کمبودهای هم را برطرف کرده و از این طریق حجم تجارت خارجی خود را افزایش دهند.

وی افزود: در زمینه همکاری‌های اقتصادی باید گفت ترکیه در حوزه انرژی با کمبود مواجه است، در حالی که ایران از ظرفیت بالایی در این بخش برخوردار است. در مقابل، ترکیه در صنایع و فناوری پیشرفت چشمگیری داشته و ایران نیز می‌تواند از این تجارب و توانمندی‌ها بهره‌مند شود.

معاون وزیر کشور ترکیه تأکید کرد: ایران و ترکیه می‌توانند با تکمیل ظرفیت‌های یکدیگر، نیازهای متقابل خود را برطرف و سطح تجارت خارجی خود را افزایش دهند.

کارال‌اوغلو درباره سیاست‌های رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در توسعه روابط با همسایگان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در راستای سیاست «همسایگی و برادری» گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات امنیتی مشترک میان ایران و ترکیه، مبارزه با تروریسم است.

وی افزود: در ترکیه گروه پ.ک. ک فعالیت دارد و در ایران نیز پژاک که شاخه‌ای از پ.ک. ک است. در حال حاضر پ.ک. ک در ترکیه در حال کنار گذاشتن سلاح و حتی اعلام خروج از این کشور است؛ اما متأسفانه پژاک تاکنون هیچ موضع یا توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است.

معاون وزیر کشور ترکیه اظهار داشت: ما خواستار آن هستیم که تمامی عناصر پ.ک. ک، پژاک و شاخه‌های فرعی آن در عراق و سایر مناطق، سلاح بر زمین بگذارند تا منطقه از ترور پاکسازی شود. متأسفانه پژاک در مرز ترکیه اردوگاه‌هایی دارد، اما همکاری ترکیه و ایران در زمینه مبارزه با تروریسم می‌تواند موجب تقویت روابط و گسترش مناسبات دوجانبه شود.

کارال‌اوغلو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال وقوع جنگ‌های جدید در منطقه با محوریت رژیم صهیونیستی و امکان تشکیل ارتش مشترک منطقه‌ای برای مقابله با ناامنی‌ها گفت: تشکیل ارتش مشترک، موضوعی فراتر از اختیارات ماست، چراکه ما مسئول امور امنیت داخلی هستیم. با این حال، ترکیه همواره چه به‌صورت مستقل و چه در چارچوب سازمان‌هایی مانند اکو، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل، تلاش کرده است با بروز جنگ و درگیری‌ها مقابله کند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز ترکیه نشان داد که مخالف جنگ است و همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت می‌کند.