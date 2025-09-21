پاسخ کوبنده مقامات طالبان به تهدید ترامپ درباره پایگاه «بگرام»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینادیلی، اظهارات و تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام، واکنش تند مقامات طالبان را به همراه داشته است.

ملا تاج‌میر جواد، معاون اول اداره کل اطلاعات حکومت سرپرست افغانستان در پاسخ به اظهارات ترامپ برای بازپس‌گیری این پایگاه راهبردی توسط، گفت که حکومت کنونی افغانستان سیستم و ساختار فعلی را حفظ خواهد کرد.

همچنین محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع افغانستان گفت: زمانی که آمریکا در حال خروج از (افغانستان) بود، آنها خواستار حفظ پایگاه‌ها شدند. ما به آنها گفتیم «اگر بمانید، آماده‌ایم ۲۰ سال دیگر با شما بجنگیم.»

وی اضافه کرد که «پاسخ ما این است؛ اگر بخواهید پایگاه‌هایی داشته باشید، آماده‌ایم ۲۰ سال دیگر بجنگیم.»

ذاکر جلالی، رئیس سوم سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، با رد بازگشت آمریکا به کابل تاکید کرد که افغان‌ها «هرگز نیروهای خارجی را در خاک خود نپذیرفته‌اند» و در هرگونه گفتگو با واشنگتن مسئله اشغال و حضور نظامی مجدد منتفی است.

ترامپ پنجشنبه هفته گذشته در نشست مطبوعاتی مشترک با کِر استارمر نخست وزیر انگلیس که در پایان سفرش به این کشور برگزار شد، گفت که «بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است. ما آن را رایگان به آنها دادیم. ضمناً ما در تلاشیم آن را پس بگیریم. در تلاشیم این پایگاه را پس بگیریم زیرا طالبان به کمک ما نیاز دارند. ما آن پایگاه را می‌خواهیم. همانطور که می‌دانید، یکی از دلایلی که ما این پایگاه را می‌خواهیم این است که یک ساعت با جایی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را می‌سازد، فاصله دارد.»

رئیس جمهور آمریکا دیشب نیز با انتشار پیامی تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی وی موسوم به «تروث سوشال» نوشت: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به ما بازنگرداند، اتفاقات بدی رخ خواهد داد»!