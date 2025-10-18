به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که پاکستان و افغانستان در جریان دور نخست مذاکرات در دوحه بر توقف فوری درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس توافق کردند.

به گزارش وزارت امور خارجه قطر، دو طرف همچنین توافق کرده‌اند نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا از استمرار آتش‌بس اطمینان حاصل شود.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که این گام به کاهش تنش در مرز میان دو کشور برادر کمک کند.

در همین حال، یک منبع دولتی افغان به شبکه الجزیره گفته بود که دور دوم گفت‌وگوهای افغانستان و پاکستان در دوحه تا امروز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع پاکستان توافق آتش بس این کشور و افغانستان را تأیید کرد

وزیر دفاع پاکستان با تأیید توافق آتش بس میان کشورش و افغانستان گفت: هیأت‌های پاکستان و افغانستان ۲۵ اکتبر (شنبه؛ ۳ آبان) در شهر استانبول بار دیگر دیدار خواهند کرد تا جزئیات توافق آتش‌بس را بررسی کنند.

وی افزود: روند اقدامات تروریستی که از خاک افغانستان به داخل پاکستان کشیده شده بود، فوراً متوقف خواهد شد.

وزیر دفاع پاکستان از قطر و ترکیه برای آنچه وی «مشارکت در تلاش‌های میانجی گرانه میان اسلام آباد و کابل خواند»، قدردانی کرد.