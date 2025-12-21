  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

روایت ترکیه از ضربه سخت ایران به پژاک در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

وزیر دفاع ترکیه از ضربه سخت ایران به گروهک تروریستی پژاک در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «یت‌کین‌ریپورت»، یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه در یک نشست محلی گفت: در زمان حمله اسرائیل به تهران، گروه‌های تروریستی پژاک و پ. ک. ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) با تصور شکست جمهوری اسلامی و تغییر نظام، نیروهای خود را از عراق به ایران منتقل کردند.

وی از همکاری اطلاعاتی ترکیه با ایران درباره تغییر وضعیت پژاک خبر داد و افزود: در نتیجه این همکاری اطلاعاتی، ایران با انجام عملیات سنگین، ضربات شدیدی به این سازمان تروریستی وارد کرد.

وزیر دفاع ترکیه افزود: در طول حمله اسرائیل، پژاک چهره واقعی خود را به مردم ایران نشان داد.

ژنرال گولر در ادامه درباره روند خلع سلاح پ. ک. ک نیز گفت: ما این سازمان تروریستی را منهدم کردیم و فرایند خلع سلاح آنها به روشی که ما تعیین می‌کنیم انجام خواهد شد.

وی همچنین به موضع نیروهای کرد سوریه و مذاکرات آنها با دمشق و آمریکا اشاره کرد و گفت: مذاکرات با آمریکا درباره ادغام کردها در ارتش سوریه ادامه دارد. دیدگاه‌های آمریکایی‌ها تغییر کرده و اختلافات با آنها کاهش یافته است. ما به صراحت خواسته خود را بیان کرده‌ایم و ادغام باید به صورت فردی صورت گیرد و ادغام آنها در ارتش به صورت یگان مجزا را نمی‌پذیریم.

    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 2
      پاسخ
      ترکیه واسراییل وجولانی وسیا وکشورهای عربی همش همکاری وکمکهای زیادی کردند

