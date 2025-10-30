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۹ آبان ۱۴۰۴، ۰:۰۵

۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای ایمنی جاده‌ای در استان زنجان تخصیص یافت

۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای ایمنی جاده‌ای در استان زنجان تخصیص یافت

زنجان- رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعریض ۱۵ کیلومتر از محور پرحادثه قره‌پشتلو در زنجان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری در بازدید از برخی مسیرهای ارتباطی استان به شرایط ترافیکی سنگین و وقوع مکرر حوادث در محور قره‌پشتلو، با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های ایمنی و بهسازی جاده‌ها افزود: باید طرح‌های محورهای استراتژیک به ویژه با تقاطع غیرهمسطح، به صورت مستمر مورد بازرسی دقیق قرار گیرند تا ضمن نظارت بر کیفیت، روند بهره‌برداری از آنها شتاب گیرد.

وی افزود: با توجه به مصوبات سفر رئیس جمهوری و ضرورت ارتقای ایمنی در این مسیر، عملیات تعریض محور آغاز شده و انتظار می‌رود با تکمیل آن، میزان تصادفات به شکل چشمگیری کاهش یابد.

در ادامه این سفر، معاون وزیر به همراه مصطفی طاهری و نبی‌الله محمدی، نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، از پروژه‌های بهسازی و رفع نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی شهرستان طارم نیز بازدید کرد.

این بازدید شامل بررسی وضعیت سه‌راهی بناب، سرخه دیزج، گیلوان و محورهای گیلوان–آب‌بر–کوهکن–درام بود.

اکبری در این بازدید بر ضرورت اجرای روکش آسفالت و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در این مسیرها تأکید کرد و افزود: ایمن‌سازی این محورها نه‌تنها موجب کاهش تصادفات، بلکه باعث تسهیل در تردد و ارتقای کیفیت حمل‌ونقل جاده‌ای در منطقه خواهد شد.

این بازدید با تمرکز بر دو حوزه اصلاح نقاط پرحادثه و تعریض و بهسازی محورهای مواصلاتی این شهرستان انجام شد تا از روند اجرایی و سرعت و کیفیت لازم پروژه‌ها اطمینان حاصل شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان همچنین از وضعیت اجرای پروژه تعریض و بهسازی محور سجاس- مجیدآباد برای تسهیل بار ترافیکی و افزایش ایمنی این مسیر بازدید کرد.

وی در بازدید از تعریض و بهسازی محور سه راهی سجاس- سجاس، دستورات لازم را برای پیشرفت کار و رفع موانع احتمالی صادر کرد.

ساماندهی تقاطع غیرهمسطح قیدار- ابهر از دیگر پروژه‌های مهم ترافیکی بود که مورد بازدید قرار گرفت و بر لزوم رعایت دقیق نکات فنی مهندسی و استانداردهای ایمنی در اجرای این سازه، تأکید ویژه شد.

اکبری از تلاش‌های کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان در شرایط سخت کاری قدردانی کرده و افزود: تکمیل بموقع پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های مربوط به ایمنی، مطالبه اصلی مردم منطقه است و باید با تمام توان ضمن حفظ کیفیت، مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای را هموار سازیم.

کد مطلب 6639925

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