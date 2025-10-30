به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری در بازدید از برخی مسیرهای ارتباطی استان به شرایط ترافیکی سنگین و وقوع مکرر حوادث در محور قره‌پشتلو، با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های ایمنی و بهسازی جاده‌ها افزود: باید طرح‌های محورهای استراتژیک به ویژه با تقاطع غیرهمسطح، به صورت مستمر مورد بازرسی دقیق قرار گیرند تا ضمن نظارت بر کیفیت، روند بهره‌برداری از آنها شتاب گیرد.

وی افزود: با توجه به مصوبات سفر رئیس جمهوری و ضرورت ارتقای ایمنی در این مسیر، عملیات تعریض محور آغاز شده و انتظار می‌رود با تکمیل آن، میزان تصادفات به شکل چشمگیری کاهش یابد.

در ادامه این سفر، معاون وزیر به همراه مصطفی طاهری و نبی‌الله محمدی، نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، از پروژه‌های بهسازی و رفع نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی شهرستان طارم نیز بازدید کرد.

این بازدید شامل بررسی وضعیت سه‌راهی بناب، سرخه دیزج، گیلوان و محورهای گیلوان–آب‌بر–کوهکن–درام بود.

اکبری در این بازدید بر ضرورت اجرای روکش آسفالت و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در این مسیرها تأکید کرد و افزود: ایمن‌سازی این محورها نه‌تنها موجب کاهش تصادفات، بلکه باعث تسهیل در تردد و ارتقای کیفیت حمل‌ونقل جاده‌ای در منطقه خواهد شد.

این بازدید با تمرکز بر دو حوزه اصلاح نقاط پرحادثه و تعریض و بهسازی محورهای مواصلاتی این شهرستان انجام شد تا از روند اجرایی و سرعت و کیفیت لازم پروژه‌ها اطمینان حاصل شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان همچنین از وضعیت اجرای پروژه تعریض و بهسازی محور سجاس- مجیدآباد برای تسهیل بار ترافیکی و افزایش ایمنی این مسیر بازدید کرد.

وی در بازدید از تعریض و بهسازی محور سه راهی سجاس- سجاس، دستورات لازم را برای پیشرفت کار و رفع موانع احتمالی صادر کرد.

ساماندهی تقاطع غیرهمسطح قیدار- ابهر از دیگر پروژه‌های مهم ترافیکی بود که مورد بازدید قرار گرفت و بر لزوم رعایت دقیق نکات فنی مهندسی و استانداردهای ایمنی در اجرای این سازه، تأکید ویژه شد.

اکبری از تلاش‌های کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان در شرایط سخت کاری قدردانی کرده و افزود: تکمیل بموقع پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های مربوط به ایمنی، مطالبه اصلی مردم منطقه است و باید با تمام توان ضمن حفظ کیفیت، مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای را هموار سازیم.



