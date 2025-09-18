به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در آئین تجلیل از رانندگان عتبات عالیات استان زنجان در حسینیه اعظم زنجان با اشاره به اهمیت قدردانی از زحمات دیگران گفت: خداوند متعال برای انسان وظایف بسیاری معین کرده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تشکر و قدردانی از زحمات دیگران است. حتی اگر فردی بدون انتظار و توقع، کاری انجام دهد، ما موظفیم محبت و ارادت خود را نسبت به زحمات او ابراز کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با یادآوری اینکه ذات اقدس الهی، خالق و هستی‌بخش همه موجودات است و هیچ نیازی به عبادت و اطاعت بندگان ندارد، افزود: یکی از القاب خداوند در قرآن صمد است؛ یعنی بی‌نیاز از همه چیز و همه کس.

وی افزود: وظیفه اخلاقی هر مسلمان این است که در برابر زحمات دیگران قدردان باشد. پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده‌اند: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق؛ کسی که از مخلوق تشکر نکند، از خالق نیز تشکر نکرده است.

حسینی ادامه داد: حدود ۱۲۰ نفر از این رانندگان طی سال‌های متمادی در گرما و سختی مسیر عتبات عالیات خدمت کرده و زائران را به مقصد رسانده‌اند. تقدیر ما هرچند ناچیز است، اما اجر واقعی این خدمت نزد خداوند و اهل‌بیت (ع) محفوظ است و کاری که برای خدا انجام شود، پاداش بیشتری دارد.

اربعین امسال ۳۷ هزار زائر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای زنجان جابجا شدند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان نیز ادامه این مراسم، گفت: بخش عمده فعالیت ما شامل نگهداری راه‌ها و راهداری زمستانی است و نزدیک ۹۰ درصد زحمات این حوزه بر دوش رانندگان قرار دارد. تلاش شبانه‌روزی آنان در جابجایی مسافر و ایمن نگه‌داشتن مسیرها، پایان هر فصل حس رضایتی دوباره برایشان ایجاد می‌کند.

اصغر اسماعیلی افزود: خدمت در مسیر اربعین حسینی نیز مشابه همین تلاش‌هاست؛ کاری دلی و بدون ادعا، صرفاً برای رضایت خداوند و ارادت به امام حسین (ع)؛ این موضوع وظیفه ما را برای پشتیبانی بیش از پیش از این عزیزان سنگین‌تر می‌کند.

مدیرکل راهداری استان زنجان درباره همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در پشتیبانی اربعین گفت: در بخش حمل و نقل مسافری، امسال حدود ۳۷ هزار زائر جابجا شدند که بیش از نیمی مربوط به استان زنجان بود و مابقی با همکاری دیگر استان‌ها انجام شد.

اسماعیلی تأکید کرد: ارزش واقعی این خدمت‌ها نزد خدا و اهل‌بیت (ع) نهفته است و تجلیل‌های رسمی تنها بخش کوچکی از قدردانی ماست. همدلی و همکاری نهادها و کارکنان، امکان ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران را فراهم می‌کند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات زنجان نیز گفت: در طول جنگ تحمیلی، بسیاری از پشتیبانان در سخت‌ترین شرایط، تجهیزات و امکانات را به خط مقدم منتقل کردند. کار آنان گاهی سخت‌تر از خط مقدم بود و جان خود را در خطر قرار می‌دادند. امروز نیز این روحیه در خدمت به زائران اربعین مشاهده می‌شود.

محمد اسماعیلی افزود: خادمان و رانندگان اربعین با حضور مخلصانه، در گرما و سختی مسیر، زائران را همراهی می‌کنند. کاری که به ظاهر خدمت زیارت است، در واقع بخشی از مسیر بزرگ‌تر و مقدس زمینه‌سازی ظهور است. این تلاش و فداکاری، مشابه روحیه‌ای است که در دوران دفاع مقدس مشاهده شد.

وی با اشاره به اهمیت پیاده‌روی اربعین بیان کرد: هزاران نفر در سراسر کشور و حتی از خارج از ایران، مسیرهای طولانی را پیاده طی می‌کنند تا به کربلا برسند. این حرکت، پیام اقتدار و وحدت مسلمانان را به جهان مخابره می‌کند و نشان می‌دهد که هیچ تهدید و مانعی نمی‌تواند اراده آنان را متوقف کند.