  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

ارزش خدمت خادمان عتبات نزد خداوند بی‌نظیر است

ارزش خدمت خادمان عتبات نزد خداوند بی‌نظیر است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تأکید بر اهمیت قدردانی از خادمان عتبات عالیات گفت: ارزش خدمت خادمان عتبات نزد خداوند بی‌نظیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در آئین تجلیل از رانندگان عتبات عالیات استان زنجان در حسینیه اعظم زنجان با اشاره به اهمیت قدردانی از زحمات دیگران گفت: خداوند متعال برای انسان وظایف بسیاری معین کرده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تشکر و قدردانی از زحمات دیگران است. حتی اگر فردی بدون انتظار و توقع، کاری انجام دهد، ما موظفیم محبت و ارادت خود را نسبت به زحمات او ابراز کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با یادآوری اینکه ذات اقدس الهی، خالق و هستی‌بخش همه موجودات است و هیچ نیازی به عبادت و اطاعت بندگان ندارد، افزود: یکی از القاب خداوند در قرآن صمد است؛ یعنی بی‌نیاز از همه چیز و همه کس.

وی افزود: وظیفه اخلاقی هر مسلمان این است که در برابر زحمات دیگران قدردان باشد. پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده‌اند: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق؛ کسی که از مخلوق تشکر نکند، از خالق نیز تشکر نکرده است.

حسینی ادامه داد: حدود ۱۲۰ نفر از این رانندگان طی سال‌های متمادی در گرما و سختی مسیر عتبات عالیات خدمت کرده و زائران را به مقصد رسانده‌اند. تقدیر ما هرچند ناچیز است، اما اجر واقعی این خدمت نزد خداوند و اهل‌بیت (ع) محفوظ است و کاری که برای خدا انجام شود، پاداش بیشتری دارد.

اربعین امسال ۳۷ هزار زائر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای زنجان جابجا شدند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان نیز ادامه این مراسم، گفت: بخش عمده فعالیت ما شامل نگهداری راه‌ها و راهداری زمستانی است و نزدیک ۹۰ درصد زحمات این حوزه بر دوش رانندگان قرار دارد. تلاش شبانه‌روزی آنان در جابجایی مسافر و ایمن نگه‌داشتن مسیرها، پایان هر فصل حس رضایتی دوباره برایشان ایجاد می‌کند.

اصغر اسماعیلی افزود: خدمت در مسیر اربعین حسینی نیز مشابه همین تلاش‌هاست؛ کاری دلی و بدون ادعا، صرفاً برای رضایت خداوند و ارادت به امام حسین (ع)؛ این موضوع وظیفه ما را برای پشتیبانی بیش از پیش از این عزیزان سنگین‌تر می‌کند.

مدیرکل راهداری استان زنجان درباره همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در پشتیبانی اربعین گفت: در بخش حمل و نقل مسافری، امسال حدود ۳۷ هزار زائر جابجا شدند که بیش از نیمی مربوط به استان زنجان بود و مابقی با همکاری دیگر استان‌ها انجام شد.

اسماعیلی تأکید کرد: ارزش واقعی این خدمت‌ها نزد خدا و اهل‌بیت (ع) نهفته است و تجلیل‌های رسمی تنها بخش کوچکی از قدردانی ماست. همدلی و همکاری نهادها و کارکنان، امکان ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران را فراهم می‌کند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات زنجان نیز گفت: در طول جنگ تحمیلی، بسیاری از پشتیبانان در سخت‌ترین شرایط، تجهیزات و امکانات را به خط مقدم منتقل کردند. کار آنان گاهی سخت‌تر از خط مقدم بود و جان خود را در خطر قرار می‌دادند. امروز نیز این روحیه در خدمت به زائران اربعین مشاهده می‌شود.

محمد اسماعیلی افزود: خادمان و رانندگان اربعین با حضور مخلصانه، در گرما و سختی مسیر، زائران را همراهی می‌کنند. کاری که به ظاهر خدمت زیارت است، در واقع بخشی از مسیر بزرگ‌تر و مقدس زمینه‌سازی ظهور است. این تلاش و فداکاری، مشابه روحیه‌ای است که در دوران دفاع مقدس مشاهده شد.

وی با اشاره به اهمیت پیاده‌روی اربعین بیان کرد: هزاران نفر در سراسر کشور و حتی از خارج از ایران، مسیرهای طولانی را پیاده طی می‌کنند تا به کربلا برسند. این حرکت، پیام اقتدار و وحدت مسلمانان را به جهان مخابره می‌کند و نشان می‌دهد که هیچ تهدید و مانعی نمی‌تواند اراده آنان را متوقف کند.

کد خبر 6593767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها