به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن بیات با بیان اینکه طی ۶ ماهه اول سال جاری، ۳۴۰ کیلومتر از راههای استان با صرف ۲۷۸ هزار تن آسفالت بهسازی، روکش آسفالت و لکهگیری شد، گفت: از مجموع کل، ۱۲۷ کیلومتر مربوط به بهسازی و روکش آسفالت راههای شریانی با مصرف ۲۰۳ هزار تن آسفالت بوده است.
وی اظهار داشت: محورهای مشمول این عملیات، آزادراه زنجان-قزوین، زنجان-تبریز، زنجان-میانه، زنجان-قزوین، محور ترانزیت ابهر، زنجان-زرینآباد، زنجان-دندی به سمت تخت سلیمان، سهراهی سلطانیه-قیدار، محورهای منتهی به ماهنشان، زنجان-طارم-منجیل و ابهر- قیدار- بیجار بود.
بیات افزود: همچنین، آسفالت حفاظتی در راههای مواصلاتی استان نیز در این بخش گنجانده شده است.
رئیس اداره نگهداری راهها در ادامه به لکهگیری اضطراری راههای شریانی اشاره کرد و گفت: در همین راستا، ۱۴۹ کیلومتر از این راهها لکهگیری و ۳۰ هزار تن آسفالت برای آن مصرف شده است.
بیات همچنین از روکش آسفالت ۳۴ کیلومتر از راههای روستایی و ۳۰ کیلومتر از راههای فرعی با صرف ۴۵ هزار تن آسفالت خبر داد و تکمیل این پروژهها را در راستای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در راههای استان دانست و افزود: این اقدامات به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا شاهد بهبود وضعیت راهها در تمام نقاط استان باشیم.
