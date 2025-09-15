۴۵۰ میلیارد تومان به طرح محور قیدار ـ ابهر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال خلجی گفت: پروژه تعریض و بهسازی محور قیدار ابهر در سال ۱۴۰۰ پیمان‌سپاری شد و در فاز نخست، یک قطعه از آن به طول ۲۴ کیلومتر در دست اجرا قرار گرفت.

وی اضافه کرد: طی سال گذشته حدود پنج کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل کاری امسال نیز حدود چهار کیلومتر دیگر تکمیل شود و به این ترتیب مجموع مسیر زیر آسفالت در پایان سال جاری به ۹ کیلومتر خواهد رسید.

رئیس اداره راه و شهرسازی خدابنده، با بیان اینکه ادامه اجرای پروژه نیازمند تخصیص اعتبارات جدید است، خاطرنشان کرد: برای تکمیل ۱۵ کیلومتر بعدی این محور، با توجه به شرایط کوهستانی و هزینه‌های بالای ساخت، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

خلجی یادآور شد: در جریان سفر رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان به استان زنجان و با پیگیری استاندار و نماینده مردم خدابنده، ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: با این حال این ۲۴ کیلومتر پاسخگوی کل مسیر نیست و با توجه به طول ۵۶ کیلومتری محور ابهر قیدار، لازم است برای ۳۲ کیلومتر باقیمانده نیز برنامه‌ریزی و تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی تأکید کرد: پروژه تعریض و بهسازی محور ابهر قیدار از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین می‌شود و اجرای آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده، یادآور شد: محور یادشده یکی از مسیرهای اصلی و پرتردد استان است و تکمیل عملیات بهسازی آن مطالبه جدی مردم منطقه به شمار می‌رود.