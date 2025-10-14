کلانتری: ۲۳ مجتمع خدماتی و رفاهی زنجان در مراحل ساخت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کلانتری در بازدید از وضعیت مجتمعهای خدماتی و رفاهی استان افزود: علاوه بر این، وضعیت ۴۴ مجتمع دیگر در مرحله استعلام برای اخذ مجوزهای لازم پیگیری میشود و در حوزه حمل و نقل، سه پایانه بار فعال نیز تحت نظارت این اداره قرار دارد.
وی اضافه کرد: بر این اساس در ۶ ماهه اول سال جاری، نظارت بر شبکه گسترده مجتمعهای خدماتی-رفاهی استان معطوف شده است که در حال حاضر استان دارای ۳۱ مجتمع فعال در حال بهرهبرداری است و به مسافران خدمات ارائه میدهند.
کلانتری با بیان اینکه تأکید اصلی عملکرد ۶ ماهه اخیر، تشدید نظارت کیفی بر مجتمعها بوده است، افزود: تیمهای نظارتی اداره کل، در مجموع ۱۱۲ بازدید از مجتمعهای در حال بهرهبرداری در محورهای مختلف استان انجام دادهاند.
وی اظهارداشت: همچنین، ۴۰ مجتمع در حال ساخت مورد بازدید قرار گرفتند تا از رعایت ضوابط فنی و مهندسی اطمینان حاصل شود.
کلانتری افزود: عملکرد مجتمعهای فعال با دقت بیشتری دنبال شده و ۷۱ بازدید اختصاصی توسط کمیته ویژه نظارت صورت پذیرفته است.
رئیس اداره سرمایهگذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان ادامه داد: در نتیجه این نظارتهای مستمر شناسایی تخلفاتبود و ین اقدامات منجر به صدور ۱۴ اخطار شد.
کلانتری افزود: بازدیدهای مستمر از راهها، مساجد و مجتمعهای خدماتی-رفاهی در طول این مدت ۶ ماهه به عنوان بخشی از وظیفه ذاتی اداره برای ارتقای ایمنی و رفاه سفرها صورت گرفته است.
