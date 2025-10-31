به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران، از جمله آثار شاخصی است که با تمرکز بر دفاع مقدس، از ۱۶ مهر در سینماهای سراسر کشور اکران شده است. این فیلم نه تنها به دلیل موضوع حماسی خود، بلکه به دلیل کسب جوایز متعدد در جشنواره فیلم فجر، توجه بسیاری از علاقه‌مندان به سینمای ایران و به ویژه سینمای مقاومت را به خود جلب کرده است.

«مجنون» برشی از زندگی و رشادت‌های شهید مهدی زین‌الدین، فرمانده جوان لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) قم و برادرش شهید مجید زین‌الدین را روایت می‌کند. فیلم با تمرکز بر نبرد در جزیره مجنون در خلال عملیات خیبر، بخشی از ایستادگی و فداکاری رزمندگان این لشکر را در یکی از سخت‌ترین صحنه‌های جنگ تحمیلی به تصویر می‌کشد. شهید مهدی زین‌الدین که در ۲۵ سالگی به شهادت رسید، از چهره‌های موثر و فرماندهان دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.

شهید مهدی زین‌الدین که سجاد بابایی در این فیلم نقش او را ایفا می‌کند، فرمانده لشکر ۱۷ علی ابن ابی‌طالب در دوران دفاع مقدس و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در طول جنگ تحمیلی بود که در سال ۶۳ در منطقه سردشت در پی درگیری مستقیم با نیروهای مسلح دشمن در سن ۲۵ سالگی به شهادت رسید.

سجاد بابایی، حسام منظور، بهزاد خلج، شبنم قربانی بازیگران این فیلم هستند.

«مجنون» در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم، سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن برای شبنم قربانی، سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد برای بهزاد خلج و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای مجید انتظامی را دریافت کرد.

مهدی شامحمدی کارگردان این فیلم، از چهره‌های باسابقه و شناخته‌شده در عرصه سینمای مستند ایران به شمار می‌رود. او با ساخت فیلم «مجنون» برای اولین بار کارگردانی یک فیلم بلند سینمایی را تجربه کرد. سبقه مستندسازی و نگاه واقع‌گرایانه او به سینما، تأثیری عمیق بر «مجنون» گذاشته و آن را سرشار از صحنه‌هایی باورپذیر و مستندگونه کرده است چنان که گویی مرز بین سینمای مستند و داستانی در این اثر درهم تنیده‌اند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه این فیلم موسیقی متن حماسی آن است که توسط مجید انتظامی آهنگساز پیشکسوت و باسابقه ایرانی ساخته شده است. او پیش‌تر آهنگسازی برای فیلم‌های ماندگاری همچون «ترن»، بایسیکل‌ران»، «از کرخه تا راین»، «روز واقعه»، «آژانس شیشه‌ای»، «دوئل» و ... را برعهده داشته است.

شامحمدی در نشست خبری فیلم «مجنون» در جشنواره فیلم فجر درباره پرداختن به شهید و زنده ماندن قهرمان در پایان این فیلم توضیح داد: در اولین نمایش مردمی که در میدان هروی بود، از مسیریاب استفاده می‌کردم و برنامه گفت که وارد اتوبان زین‌الدین شوید. همانجا گفتم خدایا یعنی می‌شود پس از این فیلم ما کاری کنیم تا مردم و جوانان این شهید بزرگوار را به درستی بشناسند. ما در بخش پژوهش گروه مفصلی داشتیم. سکانس شهادت ایشان هم وجود داشت اما تصمیم گرفتیم که آقامهدی در خیبر زنده بماند و قهرمان را در پایان داستان زنده نگه داشتیم.