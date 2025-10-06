پوستر فیلم سینمایی «مجنون» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، در آستانه اکران سراسری فیلم سینمایی «مجنون» به تهیهکنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از پوستر این اثر رونمایی به عمل آمد.
طراحی پوستر این اثر را محمد روحالامین بر عهده داشته است.
«مجنون» روایتی از وطندوستی و حماسه آفرینی برادران زینالدین است که از ۱۶ مهر در سینماهای سراسر کشور به نمایش در میآید.
مجید انتظامی پس از یک دهه دوری از سینما، با ساخت موسیقی فیلم «مجنون» به صحنه بازگشت و طنین تازهای از حماسه و احساس را رقم زد و موفق به دریافت سیمرغ بلورین شد.
این فیلم که محصول سازمان هنری رسانهای اوج است، در چهلودومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم را از آن خود کرد و با دریافت چهار سیمرغ بلورین درخشید.
سجاد بابایی، شبنم قربانی، بهزاد خلج، محمد رشنو، سید مهدی حسینی، افشین حسنلو و حسام منظور در فیلم سینمایی «مجنون» به ایفای نقش پرداختهاند.
عوامل اصلی این اثر عبارتند از نویسنده: علیرضا محصولی، موسیقی: مجید انتظامی، مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، تدوین: حمید نجفیراد، طراح صحنه: بهزاد جعفریطادی، طراح لباس: بهزاد آقابیگی، صدابردار: هادی ساعدمحکم، طراح و ترکیب صدا: علیرضا علویان، عکاس: حسن شجاعی، طراح چهرهپردازی: شهرام خلج، جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوههای ویژه بصری: کامیار شفیعپور و محمد برادران، روابط عمومی: الهام عرشیزاده، پخش از دفتر پخش بهمن سبز.
