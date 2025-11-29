به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «مجنون» در قالب برنامههای شبکه اکران مرکز رسانه تبلیغات اسلامی در دانشگاههای استان خوزستان به نمایش درآمد.
این اقدام با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان صورت گرفته است. مسئولان شبکه اکران بر تداوم نمایش آثار دفاع مقدس در دانشگاهها و مراکز فرهنگی استان تأکید کردند.
فیلم «مجنون» برشی از زندگی شهید مهدی زینالدین، فرمانده لشکر قم در دوران دفاع مقدس را روایت میکند؛ فرماندهای که رتبه چهار کنکور تجربی را کسب کرده بود و دعوتنامهای برای تحصیل در پاریس داشت، اما نبوغ علمی و مدیریتی خود را در میدان جنگ به کار گرفت.
این اثر مقاومت مجنونوار زینالدین و لشکرش در عملیات استراتژیک خیبر را به تصویر میکشد؛ عملیاتی که در آستانه شکست با رشادت رزمندگان به پیروزی بزرگ ایران تبدیل شد و ورق جنگ را تغییر داد. فیلم همچنین با نمایش روابط خانوادگی و اجتماعی شهید، تصویری جامع از شخصیت او ارائه میدهد.
«مجنون» در چهلودومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم را کسب کرد و با دریافت چهار سیمرغ بلورین درخشید.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم، سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن، سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جمله این افتخارات است.
