روزبه بمانی برای «مجنون» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، قطعه موسیقی فیلم سینمایی «مجنون» با صدای روزبه بمانی، همزمان با سالگرد برادران شهید زین‌الدین امشب ۲۷ آبان منتشر می‌شود.

این قطعه موسیقی برای فیلم سینمایی «مجنون» تولید شده که ترانه‌سرایی و خوانندگی آن بر عهده روزبه بمانی بوده و موسیقی آن را بابک زرین برعهده داشته است.

فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه کنندگی عباس نادران روایتی از حماسه شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر است.

این قطعه بر موضوع ایران تمرکز دارد.

رامین دارستانی تنظیم قطعه «مجنون» را انجام داده و ایمان احمدزاده مسئولیت میکس را بر عهده داشته است. تهیه‌کنندگی قطعه «مجنون» نیز بر عهده محمدصادق ابدی‌خواه بوده است.