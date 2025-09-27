  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

«مجنون» از ۱۶ مهر اکران می‌شود

فیلم سینمایی «مجنون» از ۱۶ مهر در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر در سینماهای کشور اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.

در آستانه آغاز اکران «مجنون» تصویری متفاوت از بهزاد خلج در این اثر رونمایی شد.

فیلم سینمایی «مجنون» که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، بازخوانی بخشی از حماسه شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر می‌کشد.

«مجنون» بهترین فیلم چهل و دومین جشنواره فیلم فجر شد و توانست ۴ سیمرغ بلورین این رویداد سینمایی را به دست آورد.

اکران این اثر از ۱۶ مهر در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌شود و پخش آن بر عهده دفتر پخش بهمن سبز است.

کد خبر 6603451
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

