«مجنون» در یک هفته ۳ میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران که از ۱۶ مهر در سینماهای سراسر کشور روی پرده رفته، توانسته در مدت یک هفته از آغاز اکران، فروش خود را از مرز ۳ میلیارد تومان عبور دهد.

همزمان با اکران این اثر در سینماهای سراسر کشور از پوستر جدید این فیلم سینمایی با طراحی محمد شکیبا رونمایی شد.

فیلم سینمایی «مجنون» که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، روایتی از حماسه و ایثار شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات خیبر را به تصویر می‌کشد.

«مجنون» پیش‌تر در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر با دریافت چهار سیمرغ بلورین از جمله جایزه بهترین فیلم، عنوان درخشان‌ترین اثر جشنواره را از آن خود کرده بود.

پخش این فیلم بر عهده دفتر پخش «بهمن سبز» است.