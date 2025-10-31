کشف کالای قاچاق ۹۶۰ میلیون ریالی در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز جمعه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: عوامل انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری تیبا مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر اقدام به توقف این خودرو می‌کنند و در بازرسی از خودروی توقیفی ۶۳۵ عدد انواع شوینده غیر مجاز به ارزش ۹۶۰ میلیون ریال کشف می‌کنند.

وی افزود: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ داداشی از همشهریان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس گرفته و موضوع را اطلاع رسانی کنند.