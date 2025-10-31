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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

کشف کالای قاچاق ۹۶۰ میلیون ریالی در هشترود

کشف کالای قاچاق ۹۶۰ میلیون ریالی در هشترود

هشترود- فرمانده انتظامی شهرستان هشترود از کشف مقادیری شوینده قاچاق به ارزش ۹۶۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز جمعه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: عوامل انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری تیبا مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر اقدام به توقف این خودرو می‌کنند و در بازرسی از خودروی توقیفی ۶۳۵ عدد انواع شوینده غیر مجاز به ارزش ۹۶۰ میلیون ریال کشف می‌کنند.

وی افزود: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ داداشی از همشهریان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس گرفته و موضوع را اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 6640132

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