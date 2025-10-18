سرهنگ فارسی: یک دستگاه فلزیاب قاچاق میلیاردی در مراغه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران پاسگاه انتظامی بخش سراجو این فرماندهی در حین گشت زنی هدفمند در یکی از محورهای روستاهای تابعه، به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی و اشراف اطلاعاتی لازم، آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۱ دستگاه فلزیاب خارجی قاچاق به همراه متعلقات آن، به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال شدند.

فرمانده انتظامی مراغه با بیان اینکه در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز انتظار داریم تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.