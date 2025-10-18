  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

سرهنگ فارسی: یک دستگاه فلزیاب قاچاق میلیاردی در مراغه کشف شد

سرهنگ فارسی: یک دستگاه فلزیاب قاچاق میلیاردی در مراغه کشف شد

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس و کشف دستگاه فلزیاب خارجی قاچاق و اقلام ممنوعه به ارزش ۲ میلیارد ریال در بازرسی از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران پاسگاه انتظامی بخش سراجو این فرماندهی در حین گشت زنی هدفمند در یکی از محورهای روستاهای تابعه، به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی و اشراف اطلاعاتی لازم، آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۱ دستگاه فلزیاب خارجی قاچاق به همراه متعلقات آن، به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال شدند.

فرمانده انتظامی مراغه با بیان اینکه در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان نیز انتظار داریم تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6626285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها