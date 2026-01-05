حمل غیر مجاز مواد سوختی در هریس دردسر ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز دوشنبه گفت: به پرونده حمل غیرمجاز مقدار یک هزار و ۹۰۵ لیتر گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی هریس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام وارده را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت پنج میلیارد و ۲۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس امنیت اقتصادی با کشف کالا از یک دستگاه خودروی نیسان وانت در هریس، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.