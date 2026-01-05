  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

حمل غیر مجاز مواد سوختی در هریس دردسر ساز شد

حمل غیر مجاز مواد سوختی در هریس دردسر ساز شد

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از ضبط کالا و جریمه پنج میلیارد ریالی حامل غیرمجاز مواد سوختی در هریس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز دوشنبه گفت: به پرونده حمل غیرمجاز مقدار یک هزار و ۹۰۵ لیتر گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی هریس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام وارده را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت پنج میلیارد و ۲۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس امنیت اقتصادی با کشف کالا از یک دستگاه خودروی نیسان وانت در هریس، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود.

کد خبر 6714636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها