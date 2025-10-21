محمدی: کالای قاچاق خارجی ۴۰ میلیاردی در مرند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز سه شنبه اظهار داشت: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران قاچاق کالا وارز شهرستان مرند در مسیر جلفا – مرند به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مقدار ۱۰ رول کف پوش موکتی قاچاق معادل متراژ ۲۰۰۰ مترمربع به مارک خارجی کشف کردند که بنا به اظهارات کارشناسان ارزش کالای قاچاق ۴۰ میلیارد ریال بیان شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می‌باشد از شهروندان درخواست می‌شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.