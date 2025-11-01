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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

کشف ۷۰۶ هزار قلم داروی قاچاق در چابهار و دستگیری ۴ قاچاقچی

کشف ۷۰۶ هزار قلم داروی قاچاق در چابهار و دستگیری ۴ قاچاقچی

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان چابهار با یک عملیات غافلگیرانه، ۷۰۶ هزار قلم داروی روانگردان غیرمجاز را توقیف و چهار قاچاقچی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا اظهار کرد: در راستای مراقبت و کنترل از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران پایگاه دریابانی چابهار به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی دست پیدا کردند و پس از هماهنگی لازم با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند محموله داروی قاچاق را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان پس از چندین شبانه روز کار اطلاعاتی و شناسایی مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله داروهای قاچاق، در این عملیاتی غافلگیرکننده و هوشمندانه موفق شدند، ضمن دستگیری چهار قاچاقچی، یک فروند شناور، تعداد ۷۰۶ هزار قلم داروی روانگردان غیر مجاز را کشف کنند.

سردار گودرزی در ادامه تصریح کرد: بنا به نظر کارشناسان ارزش ریالی داروهای کشف شده قاچاق ۱۰۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزداران استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.

کد مطلب 6641037
مهسا حيدری توچائی

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