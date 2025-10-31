به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن اظهار کرد: در برخورد با تخلفات تالارها هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست و اماکن باید با قاطعیت با متخلفان برخورد کند.

امام جمعه بردسکن بیان کرد: در این پنج شب ایام فاطمیه رعایت قوانین و مقررات الزامی است و در صورت هرگونه تخلف یا قرارداد غیرقانونی در تالارها، اماکن موظف است با قاطعیت برخورد کند.

وی گفت: متأسفانه گاهی شاهد رفتارهایی هستیم که با فرهنگ دینی جامعه فاصله دارد؛ این چه فرهنگی است که برای گرم شدن مجلس باید به شمر و خمر متوسل شویم؟ چنین رفتارهایی با شأن جامعه اسلامی ناسازگار است.

امینی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی گفت: رهبر انقلاب در آن دیدار پرده از نقشه کلان دشمن برای دشمنی با ملت ایران برداشتند، این سخنان فراتر از هشدار است و نقشه راهی برای شناخت و مقابله با توطئه‌های دشمن محسوب می‌شود.

امام جمعه بردسکن افزود: دشمن امروز با جنگ نرم، دروغ‌سازی، تحریف واقعیت‌ها، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کوچک‌نمایی موفقیت‌ها به دنبال القای ناکارآمدی نظام و ناامیدسازی مردم است و باید هوشیار بود و اجازه نداد این شبهات در جامعه ریشه بدواند.

وی بیان کرد: ایران اسلامی امروز در عرصه نظامی، سیاسی و فرهنگی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است و با اقتدار در برابر فشارها ایستاده؛ در حالی که بسیاری از کشورهای مدعی، تحت سلطه قدرت‌های استکباری سکوت کرده‌اند.

امینی با اشاره به اهمیت استقلال فرهنگی گفت: اسلام ناب و فرهنگ غنی ایرانی بزرگ‌ترین پشتوانه ماست؛ اما متأسفانه دشمنان با تبلیغات گسترده و بهره‌گیری از برخی سلبریتی‌های واداده تلاش می‌کنند پیام‌های ارزشی همچون عفاف و حجاب را وارونه جلوه دهند.

امام جمعه بردسکن در پایان با اشاره به طرح «قرض ماندگار» کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: این طرح فرصتی ارزشمند برای کمک مؤمنانه است؛ هرچه مردم بیشتر مشارکت کنند، سهم شهرستان از صندوق مرکزی افزایش خواهد یافت.