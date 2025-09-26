امام جمعه بردسکن: همدلی مسئولان عامل پیشرفت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با تأکید بر نقش کلیدی همدلی میان مسئولان اظهار کرد: همکاری بدون چانهزنی و هماهنگی مسئولان، پیشرفت کشور را سرعت میبخشد و زمینه اقتدار ملی را فراهم میکند.
امام جمعه بردسکن افزود: تجربههای گذشته نشان داده که اختلاف و بیتوجهی به هشدارها و تذکرات رهبر معظم انقلاب، فرصت را برای دشمنان باز کرده و خسارتهایی به کشور وارد کرده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در هفته دفاع مقدس تصریح کرد: وحدت و یکپارچگی ملت، سد راه توطئههای دشمنان بوده و این امر نشاندهنده اهمیت همدلی در تمامی سطوح مدیریتی و سیاسی است.
امینی افزود: مردم ایران اسلام و ایران را یکی میدانند و برای آن جان خود را فدا میکنند، بنابراین مسئولان نیز باید الگوی این وحدت و یکپارچگی باشند.
امام جمعه بردسکن به موضوع غنیسازی اورانیوم نیز پرداخت و یادآور شد: غنیسازی اورانیوم صرفاً برای جنگ نیست بلکه در حوزههایی مانند کشاورزی، بهداشت و صنعت نیز کاربرد دارد و نشاندهنده توان علمی و استقلال کشور است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ قصدی برای ساخت بمب اتم ندارد و این توانمندی صرفاً برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده میشود.
امینی همچنین به نقش خانوادهها و معلمان در تربیت دینی و انتقال ارزشهای اخلاقی و معنوی به فرزندان اشاره کرد و گفت: خانوادهای که به نماز مقید نباشد، از نظر روحی و روانی آرامش ندارد و وقتی فرزندان نماز و آثار آن را از والدین ببینند، این آرامش در وجودشان شکل میگیرد.
امام جمعه بردسکن با تأکید بر اهمیت توجه به هشدارها و رهنمودهای رهبری گفت: مسئولان باید با همدلی و همکاری در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور حرکت کنند و هیچ فرصتی را به دشمنان ندهند.
وی همچنین از تلاشهای مسئولان شهرستان بردسکن قدردانی کرد و آنها را نمونهای از همدلی و خدمترسانی به مردم دانست.
