امینی:دشمن ایمان و امید مردم را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های این هفته با اشاره به سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای کشور، محسن فخری‌زاده، اظهار کرد: دشمن در سال ۹۹ از سر ناتوانی و درماندگی در برابر ملت ایران، دست به چنین جنایت بزرگی زد و یک دانشمند برجسته را ناجوانمردانه به شهادت رساند.

امام جمعه بردسکن همچنین دهم آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس را گرامی داشت و افزود: شهید مدرس که در سال ۱۳۱۶ در کاشمر به شهادت رسید، نماد مجلس تراز انقلاب است و به همین مناسبت این روز به‌عنوان روز مجلس نامگذاری شده است.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص شهید مدرس اشاره کرد و گفت: سه عنصر فقاهت، صداقت و سیاست را در وجود شهید مدرس برجسته می‌دانند و وارستگی او زبانزد خاص و عام است.

امینی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: دشمن در یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه، دو محور مهم را هدف قرار داده است؛ ایمان مردم و امید آنان به آینده. برای ضربه‌زدن به ایمان، موضوع حجاب را دستمایه قرار داده و تلاش می‌کند آن را تضعیف کند.

امام جمعه بردسکن با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: رهبری چهار نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند؛ اینکه در مقابل دشمن همه باید با هم باشیم، از دولت حمایت کنیم و از اسراف پرهیز کنیم؛ چرا که اسراف یکی از مهلکات جوامع دینی است.

وی با اشاره به بیانات رهبری درباره حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب تصریح می‌کنند که کشف حجاب، هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است و کسانی که تصور می‌کنند این موضوع ساده است باید بدانند دست‌های پنهانی پشت این جریان فعال است و نباید در دام دشمن قرار گرفت.

امینی افزود: آن‌طور که برای ما نقل می‌شود، مردم ما متدین، باغیرت و دارای روحیه دینی هستند و همین ایمان و غیرت سرمایه اصلی جامعه است.

امام‌جمعه بردسکن در ادامه از اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایش عزت مردم ایران در برابر سران کفر قدردانی کرد و افزود: این حرکت بیانگر اقتدار فرهنگی ملت ایران است و قدردانی از آن لازم است.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع مردم و جریان‌های مختلف سیاسی فارغ از اختلاف‌نظرها در کنار هم ایستادند و همچون یک ید واحد از کشور خود حمایت کردند؛ وحدتی که امروز نیز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز کشور است.