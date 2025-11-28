  1. استانها
امینی:دشمن ایمان و امید مردم را هدف قرار داده است

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: دشمن امروز در قالب جنگ ترکیبی ایمان و امید مردم را هدف گرفته و تلاش می‌کند با تضعیف مسئله حجاب، به اهداف خود برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های این هفته با اشاره به سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای کشور، محسن فخری‌زاده، اظهار کرد: دشمن در سال ۹۹ از سر ناتوانی و درماندگی در برابر ملت ایران، دست به چنین جنایت بزرگی زد و یک دانشمند برجسته را ناجوانمردانه به شهادت رساند.

امام جمعه بردسکن همچنین دهم آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس را گرامی داشت و افزود: شهید مدرس که در سال ۱۳۱۶ در کاشمر به شهادت رسید، نماد مجلس تراز انقلاب است و به همین مناسبت این روز به‌عنوان روز مجلس نامگذاری شده است.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص شهید مدرس اشاره کرد و گفت: سه عنصر فقاهت، صداقت و سیاست را در وجود شهید مدرس برجسته می‌دانند و وارستگی او زبانزد خاص و عام است.

امینی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: دشمن در یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه، دو محور مهم را هدف قرار داده است؛ ایمان مردم و امید آنان به آینده. برای ضربه‌زدن به ایمان، موضوع حجاب را دستمایه قرار داده و تلاش می‌کند آن را تضعیف کند.

امام جمعه بردسکن با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: رهبری چهار نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند؛ اینکه در مقابل دشمن همه باید با هم باشیم، از دولت حمایت کنیم و از اسراف پرهیز کنیم؛ چرا که اسراف یکی از مهلکات جوامع دینی است.

وی با اشاره به بیانات رهبری درباره حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب تصریح می‌کنند که کشف حجاب، هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است و کسانی که تصور می‌کنند این موضوع ساده است باید بدانند دست‌های پنهانی پشت این جریان فعال است و نباید در دام دشمن قرار گرفت.

امینی افزود: آن‌طور که برای ما نقل می‌شود، مردم ما متدین، باغیرت و دارای روحیه دینی هستند و همین ایمان و غیرت سرمایه اصلی جامعه است.

امام‌جمعه بردسکن در ادامه از اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایش عزت مردم ایران در برابر سران کفر قدردانی کرد و افزود: این حرکت بیانگر اقتدار فرهنگی ملت ایران است و قدردانی از آن لازم است.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع مردم و جریان‌های مختلف سیاسی فارغ از اختلاف‌نظرها در کنار هم ایستادند و همچون یک ید واحد از کشور خود حمایت کردند؛ وحدتی که امروز نیز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز کشور است.

