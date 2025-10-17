به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با انتقاد از سخنان اخیر دونالد ترامپ و سیاستهای آمریکا اظهار کرد: شناخت شیوههای دشمنی از لوازم غلبه بر دشمن است و هدفِ طرحهای ایرانهراسی، تأمین منافع تسلیحاتی و امنیتی آمریکا در منطقه است.
امام جمعه بردسکن افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت دشمنشناسی تأکید کردهاند و مردم و مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند.
وی به سخنان اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: اخیراً ترامپ قمارباز در سخنرانیهایی در برخی محافل منطقهای از جمله مصر و پیش از آن در مجامع صهیونیستی، مطالبی را برای توجیه حملات و فشارها علیه ایران بیان کرده است که این نوع گفتمان در راستای ایرانهراسی و ایجاد فضای خصومتآمیز در منطقه طراحی شده است.
امینی ادامه داد: ایران هراسی سالها در افکار عمومی پمپاژ شد و کشورهای دیگر به این تبلیغات دامن زدند؛ اما با گذشت زمان روشن شد که این تبلیغات صرفاً بهمنظور دشمنسازی است.
امام جمعه بردسکن تاکید کرد: مطرح کردن مداوم خطرِ ایران برای کشورهای منطقه به نفع منافع نظامی و تجاری آمریکا است.
وی افزود: هدف از این سیاستها، بازار داغی برای صنایع تسلیحاتی، تأسیس پایگاههای نظامی برای جاسوسی و حضور نیروهای خارجی در منطقه است.
امینی با یادآوری خروج آمریکا از برجام گفت: در حالی که پیش از این معاهدهای در قالب برجام توافق شده بود، همان ترامپ آن را پاره کرد و در حال مذاکره بودیم که به ایران حمله کرد و اکنون دوباره دم از مذاکره میزند؛ اما مردم ایران و تحلیلگران از این بازیها دریافتهاند که ثبات عملِ طرف مقابل قابل اعتماد نیست.
امام جمعه بردسکن همچنین نسبت به برخی اظهارنظرهای داخلی هشدار داد و گفت: متأسفانه بعضی سیاسیون داخلی هم مواضعی گرفتهاند که دشمنان از آن بهعنوان آماده بودن ایران برای مذاکره برداشت کردهاند.
وی در نقد گروهی از روشنفکران که فرزندانشان در غرب هستند افزود: این افراد به دلیل دلبستگیهای شخصی ممکن است مواضعی اتخاذ کنند که با منافع ملی همخوانی نداشته باشد.
امینی بیان کرد: فشارها اهدافی چندگانه دارند از جمله توقف برنامه هستهای ایران، پایان دادن به حمایت از محور مقاومت و وادار کردن ایران به بهرسمیتشناختن رژیم صهیونیستی که این غلط زیادی آمریکا را میرساند.
امام جمعه بردسکن افزود: مردم غیور ایران هرگز زیر بار چنین شروطی نخواهند رفت و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خودشان را اعلام میدارند.
وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلّح و بسیج مردمی گفت: ملت ایران جوابگوی خصومتها خواهد بود و نیروهای نظامی ما پاسخ لازم را خواهند داد.
امینی افزود: پایگاههای مردمی مانند مساجد و پایگاههای بسیج، محل تجلی اراده ملت است و جمعههای خشم و نصر نیز با فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» این اراده را نشان میدهند.
امام جمعه بردسکن گفت: به همه کشورهایی که از ترسِ آمریکا سکوت کردهاند میگوئیم، بشنوید فریاد ملت ایران؛ ما کوتاه نخواهیم آمد.
وی تأکید کرد: اراده و تصمیم ملت و دولت ایران مصممتر از گذشته است و همه فتنههای عالم زیر سر آمریکا است و اسرائیل نیز ابزاری برای اجرای این سیاستهاست.
