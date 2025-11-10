زهرا عاصمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همیشه در شهرهای کوچک به مسئله حجاب و بانوان بیشتر مورد توجه افراد جامعه بوده است اظهار کرد: کاشمر از دیرباز شهری فرهنگی و ریشهدار بوده که مردمش به ارزشهای دینی، اخلاقی و نجابت شهرهاند، پوشش خانمهای کاشمری نهتنها نشانه باور دینی بلکه جلوهای از هویت فرهنگی و احترام اجتماعی بوده است و زنان این شهر نه از ترس، بلکه از درک عمیق حرمت و وقار اجتماعیشان حجاب را رعایت میکردند که این پوشش، هم عنصر زیبایی داشت و هم نشانی از احترام به خود و دیگران بود.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اهمیت لباس محلی و سنتی در ترویج فرهنگ حجاب گفت: متأسفانه با موجهای مدرنیته تقلیدی، لباس محلی به حاشیه رفت و جای خود را به مدهای وارداتی و گاه بیریشه داد، در حالی که لباس محلی، اصیلترین شکل حجاب ایرانی است؛ پوششی که هم زیباست و هم متناسب با فرهنگ و اقلیم هر منطقه که بیتردید یکی از دلایل کمتوجهی، عدم معرفی و حمایت رسانهای و نیز نگاه کلیشهای به گذشته است که اگر آموزش و تبلیغ فرهنگی حول محور «زیبایی در اصالت» سامان بگیرد، لباس محلی میتواند دوباره احیا شود.
وی با اشاره به اینکه در جامعه عنوان میشود که ناهنجاریهای اجتماعی و طلاق برآمده از بدحجابی است ولی در این خصوص بدحجابی یکی از عوامل مختلف است گفت: بدحجابی به تنهایی علت مستقیم ناهنجاریها نیست، اما میتواند نشانهای از تغییرات فرهنگی، فردگرایی افراطی و ضعف در نظام تربیتی باشد و ناهنجاریهای اجتماعی معمولاً مجموعهای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و آموزشی را در دل خود دارند، با این حال، وقتی ارزش حجاب و عفاف کمرنگ شود، بهتدریج احترام، حریم و مرزهای اخلاقی هم آسیب میبیند و بنابراین، بدحجابی را باید حلقهای از زنجیره آسیبهای فرهنگی دانست.
عاصمی با تأکید بر اینکه بازگشت به حجاب متعارف بیش از هر چیز نیازمند درک، محبت و ارائه الگوی صحیح است، افزود: بازگشت به حجاب متعارف بیش از آنکه نیاز به اجبار داشته باشد، محتاج فهم، محبت و الگوست و ما باید آموزش زیربنایی در خانواده و مدرسه را اصلاح کنیم تا عفاف، ارزشمند و نه تحمیلی درک شود و همچنین باید الگوهای جذاب و واقعی از بانوان موفق، متین و شاداب محجبه معرفی کنیم در کنار آن صنایع پوشاک داخلی را به سمت طراحیهای شیک، متنوع و در عین حال سنتی سوق دهیم و نهایتاً با گفتوگو، نه قضاوت، جوانان را به تفکر درباره معنا و فلسفه حجاب دعوت کنیم.
مشاور امور بانوان فرماندار کاشمر با اشاره به وضعیت فرهنگی نسل جدید، گفت: صادقانه اگر بگوییم، نسل امروز از ما فرهنگی دوپاره به ارث برده است؛ از یک طرف ارزشهای ریشهدار اخلاقی و معنوی و از طرف دیگر موج شدید رسانهای و الگوبرداری از سبک زندگی بیرونی آنها را دچار دوگانگی کرده و این تضاد باعث سردرگمی فرهنگی شده است.
وی عنوان کرد: ما باید با صداقت، گفتگو و همزیستی فکری با نسل جدید، بخش خوب میراثمان را قابل لمس و زیبا نشان دهیم تا احساس تحمیل نکنند بلکه احساس تعلق کنند.
عاصمی درباره اینکه چرا برخی بیحجابی را به عنوان مد میپندارند، تصریح کرد: بیحجابی در ظاهر شاید نوعی «مد ظاهری» به نظر برسد، اما در واقع یک تقلید سطحی از فرهنگی بیگانه است که دوام ندارد چون مد واقعی از درون یک جامعه و نیازهای اجتماعیاش میجوشد نه از روی عکس و شبکههای مجازی و حجاب اگر با ظرافت، رنگ، طراحی و سلیقهی ایرانی همراه شود، از هر «مدی» چشمگیرتر و پایدارتر است؛ چون با روح و ارزشهای جامعه همسوست نه در تضاد با آن.
مشاور امور بانوان فرماندار کاشمر در خصوص راهکارهای برونرفت از ضعف در حجاب و پوشش اشاره کرد و افزود: باید توجه کنیم راهش زور نیست، بلکه فرهنگسازی، زیباییشناسی و اعتمادسازی است. باید تولید فیلمها و آثار فرهنگی با محوریت زنان اصیل، باوقار و در عین حال مدرن در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: حمایت از طراحان لباس برای ایجاد سبک پوشش ایرانی اسلامی جذاب، گفتگوهای بین نسلی در فضای مدرسه و دانشگاه برای شنیدن حرفهای واقعی جوانان، بازتعریف واژه «آزادی» در چارچوب احترام نه گسست و مهمتر از همه بازسازی رابطه میان دین و زندگی روزمره به شکلی ملموس و انسانی، از مهمترین گامها در این مسیر است.
عاصمی با تأکید بر نقش رسانهها در بازنمایی صحیح حجاب و عفاف افزود: اگر رسانهها بتوانند با زبانی هنرمندانه و صادقانه ارزشهای اصیل فرهنگی را در قالب محتواهای جذاب به نسل جدید معرفی کنند، بسیاری از چالشهای فرهنگی در حوزه پوشش حل خواهد شد چون جوان امروز به دنبال معنا و انتخاب آگاهانه است، نه اجبار؛ ما باید این انتخاب آگاهانه را با محبت و گفتگو تسهیل کنیم تا حجاب نه نمادی از محدودیت، بلکه جلوهای از کرامت و زیبایی درونی باشد.
نظر شما