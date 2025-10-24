امینی: سخنان مسئولان باید امیدآفرین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن با اشاره به اهمیت حضور رهبر معظم انقلاب در جمع ورزشکاران کشور اظهار کرد: بیانات رهبری در این دیدار بسیار مهم، راهبردی و قابل توجه بود و موجب شد نقشه دشمنان نقش بر آب شود.

امام جمعه بردسکن افزود: نفس حضور رهبری در جمع ورزشکاران و اختصاص زمان طولانی برای گفتگو با آنان، بیانگر توجه عمیق معظم‌له به جوانان و آینده کشور است و همین امر توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در عرصه عمومی کمتر حضور یافته بودند، تصریح کرد: این حضور پربرکت نشان از درایت و زمان‌شناسی ایشان داشت و باعث یأس و ناامیدی دشمنان به‌ویژه رژیم صهیونیستی شد.

امینی تأکید کرد: رهبری در این دیدار، روح امید و نشاط را در جامعه تقویت و پیام اقتدار ملت ایران را به جهانیان منتقل کردند.

امام جمعه بردسکن با اشاره به موضوعات روز جهان افزود: ترامپ امروز در شرایطی آشفته قرار دارد و همان‌طور که رهبر انقلاب در پیام خود فرمودند، بهتر است ابتدا کشور خود را سامان دهد.

وی گفت: انتخاب ترامپ توسط مردم آمریکا نشان داد که جامعه آنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود دچار ضعف است.

امینی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: تورم در منطقه تنها مختص ایران نیست و کشورهایی مانند ترکیه نیز با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، اما با وجود فشارها و تحریم‌های سنگین، دولت مردان کشورمان وعده داده‌اند برای رفع مشکلات مردم گام‌های مؤثری بردارند.

امام جمعه بردسکن از مسئولان خواست در بیان سخنان خود دقت و درایت داشته باشند و افزود: سخنان مسئولان باید امیدآفرین باشد، چراکه هر جمله آنان در جامعه و حتی در فضای بین‌الملل تأثیرگذار است.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، ناامیدی را از حربه‌های دشمن دانست و گفت: قرآن در سوره‌های مختلف بر امید، تلاش و نشاط اجتماعی تأکید کرده است؛ اگر ما در مسیر تلاش باشیم، خداوند نیز ما را یاری خواهد کرد و در نهایت جبهه حق پیروز میدان خواهد بود.

امینی در ادامه با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، پرستاران را فرشتگان نجات نامید و از زحمات طاقت‌فرسای آنان تقدیر کرد و از دولت خواست نسبت به پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات کادر درمان توجه بیشتری داشته باشد.

امام جمعه بردسکن همچنین از تلاش‌ها و فعالیت‌های اداره ورزش و جوانان شهرستان در هفته تربیت بدنی و ورزش قدردانی کرد.