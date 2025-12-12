به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به نارضایتی شدید مردم از وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: گرانیهای افسارگسیخته و افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی مردم را نگران کرده و معیشت آنان را تحت فشار قرار داده است.
امام جمعه بردسکن بیان کرد: مردم از اینکه یکشبه صدها هزار تومان به قیمت برنج اضافه میشود و نرخ طلا و دیگر اقلام ضروری مرتب جهش پیدا میکند، گلایهمند هستند، سوال مردم این است که چه کسانی پشت صحنه این آشفتگی قرار دارند و چرا بازار بدون نظارت رها شده است؟
وی افزود: امروز گرانی و نابسامانی اقتصادی بزرگترین عامل نارضایتی مردم است و مسئولان باید برای این مسئله پاسخگو باشند.
امینی با اشاره به وضعیت بازار گفت: بنزین، طلا و واردات در اختیار مسئولان بالادستی است و دلالان و سودجویان وابسته به برخی شبکههای اقتصادی، زندگی مردم را دچار مشکل کردهاند، این شرایط دشمن را امیدوار میکند و قطعاً باید با دستهای پشت پرده و عوامل ایجاد این نابسامانی برخورد قاطع صورت گیرد.
امام جمعه بردسکن اضافه کرد: مردم ما آگاه و تحلیلگر هستند و بهخوبی میبینند که چه عواملی منجر به افزایش قیمتها شده است، امروز وقت آن است که مسئولان با اقدام عملی، فشارهای اقتصادی را کاهش دهند و بازار را ساماندهی کنند.
وی بر ضرورت تبعیت کامل مسئولان از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: راه برونرفت از مشکلات، نگاه انقلابی، عمل جهادی و برخورد جدی با عوامل اخلال در بازار است.
امینی سپس با اشاره به جایگاه زن در اسلام و همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: زنان نقش بیبدیلی در سعادت دنیا و آخرت فرزندان دارند و الگوی آنان در صبر، استقامت و تربیت، حضرت زهرا (س) است و بسیاری از مادران این سرزمین با تأسی به ایشان نسل مؤمن، انقلابی و باحیا تربیت کردهاند.
امام جمعه بردسکن با اشاره به ضرورت پیروی مسئولان از منویات رهبر معظم انقلاب افزود: حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی تنها با عمل جهادی، مدیریت دقیق و مقابله جدی با جریانهای مفسد امکانپذیر است.
وی همچنین با تبریک هفته وحدت حوزه و دانشگاه با اشاره به ظرفیتهای علمی و فرهنگی شهرستان گفت: دانشگاه آزاد بردسکن عملکردی مفید و بالنده داشته و در حوزه علمی، اجتماعی و دینی اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
نظر شما