  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

امام جمعه بردسکن:گرانی‌های افسارگسیخته مردم را نگران کرده است

امام جمعه بردسکن:گرانی‌های افسارگسیخته مردم را نگران کرده است

امام جمعه بردسکن با انتقاد از افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاهای اساسی گفت: مسئولان باید با جدیت با عوامل پشت پرده گرانی‌ها برخورد کنند، مردم تحت فشار هستند و این وضعیت به سود دشمن تمام می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نارضایتی شدید مردم از وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: گرانی‌های افسارگسیخته و افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی مردم را نگران کرده و معیشت آنان را تحت فشار قرار داده است.

امام جمعه بردسکن بیان کرد: مردم از اینکه یک‌شبه صدها هزار تومان به قیمت برنج اضافه می‌شود و نرخ طلا و دیگر اقلام ضروری مرتب جهش پیدا می‌کند، گلایه‌مند هستند، سوال مردم این است که چه کسانی پشت صحنه این آشفتگی قرار دارند و چرا بازار بدون نظارت رها شده است؟

وی افزود: امروز گرانی و نابسامانی اقتصادی بزرگ‌ترین عامل نارضایتی مردم است و مسئولان باید برای این مسئله پاسخگو باشند.

امینی با اشاره به وضعیت بازار گفت: بنزین، طلا و واردات در اختیار مسئولان بالادستی است و دلالان و سودجویان وابسته به برخی شبکه‌های اقتصادی، زندگی مردم را دچار مشکل کرده‌اند، این شرایط دشمن را امیدوار می‌کند و قطعاً باید با دست‌های پشت پرده و عوامل ایجاد این نابسامانی برخورد قاطع صورت گیرد.

امام جمعه بردسکن اضافه کرد: مردم ما آگاه و تحلیل‌گر هستند و به‌خوبی می‌بینند که چه عواملی منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، امروز وقت آن است که مسئولان با اقدام عملی، فشارهای اقتصادی را کاهش دهند و بازار را ساماندهی کنند.

وی بر ضرورت تبعیت کامل مسئولان از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: راه برون‌رفت از مشکلات، نگاه انقلابی، عمل جهادی و برخورد جدی با عوامل اخلال در بازار است.

امینی سپس با اشاره به جایگاه زن در اسلام و هم‌زمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: زنان نقش بی‌بدیلی در سعادت دنیا و آخرت فرزندان دارند و الگوی آنان در صبر، استقامت و تربیت، حضرت زهرا (س) است و بسیاری از مادران این سرزمین با تأسی به ایشان نسل مؤمن، انقلابی و باحیا تربیت کرده‌اند.

امام جمعه بردسکن با اشاره به ضرورت پیروی مسئولان از منویات رهبر معظم انقلاب افزود: حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی تنها با عمل جهادی، مدیریت دقیق و مقابله جدی با جریان‌های مفسد امکان‌پذیر است.

وی همچنین با تبریک هفته وحدت حوزه و دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی شهرستان گفت: دانشگاه آزاد بردسکن عملکردی مفید و بالنده داشته و در حوزه علمی، اجتماعی و دینی اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

کد خبر 6686637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها