به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جاویدی در خطبه‌های نماز جمعه سپیدان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار تومان تخصیص داده می‌شود، اما متأسفانه کالاهای وارداتی با چند برابر این قیمت به دست مردم می‌رسد. این یعنی بیت‌المال به درستی مدیریت نمی‌شود.

وی با انتقاد از قیمت‌گذاری کالاهای داخلی ادامه داد: منابعی مانند فولاد و آلومینیوم که در داخل کشور تولید می‌شوند، نباید با نرخ دلار جهانی به مردم عرضه شوند. این بی‌عدالتی است. مردم ما صبورند، اما گرانی نفس‌ها را بریده است.

امام جمعه سپیدان تصریح کرد: دولتمردان، اعم از مجلس، قوه قضائیه و دولت، باید با همفکری و نظارت دقیق، عدالت اقتصادی را محقق کنند و اجازه ندهند فشار اقتصادی بیش از این بر مردم وارد شود.